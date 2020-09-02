AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından "Kalabak Su" dağıtım sorunu ile ilgili açıklama:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca, Büyükşehir Belediyesince işletilen kaynak suyunun dağıtımında damacana yetersizliğinden kaynaklanan sorunla ilgili açıklama yapıldı.

İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın 17 Ağustos'ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma yer verilen açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sorun hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi istendi.

Çalışkan'ın, konuya ilişkin uyarılarda bulunup sorumlulardan cevap beklediği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Günler geçmesine rağmen Kalabak Suyu krizi hakkında kamuoyu aydınlatılmak yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü istifa ettirildi. Eskişehir'deki su sorununun temel sebebi Büyükşehir Belediyesinin musluktan akan suyun içilebilmesini sağlayamamış olmasıdır. Neden Eskişehir halkı birçok ilimiz ve ülkelerde olduğu gibi musluktan su içemiyor? Eskişehir'de musluktan akan su içilebilir hale getirilseydi damacana sektörüne halkın cebinden bu kadar paraların harcanması gerekmeyeceği gibi tüm Eskişehirlilerin yıllarca sağlığı ile oynandığının ortaya çıktığı ve artık ülke gündemine taşınan Kalabak Suyu krizi ile de karşılaşılmazdı.

Yıllardır Eskişehir halkını damacanalar ile sağlanan Kalabak Suyu'nu içmeye muhtaç edenlerin ayrıca kullanım süresi yıllar önce biten damacanaları kullandırarak tüm Eskişehir halkının sağlığını tehlikeye attıkları tespit edilmiştir. Günlerdir en temel ihtiyacı olan içme suyuna ulaşamayan Eskişehir halkının, yaşanan pandemi süreci ve oluşan enfeksiyon riskine rağmen Kalabak Suyu dolum tesisleri ve sakaları önünde oluşan uzun kuyruklarda beklemek zorunda bırakıldığı, Eskişehir tarihinde görülmemiş bir sağlık skandalı yaşandığı görülmüştür. Tüm bu yaşananların en büyük sorumlusu olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise bir müdürünü görevden alarak bu sorumluluktan kurtulacağını zannetmektedir. Hiç kimsenin Eskişehir'i susuz bırakmaya hakkı yoktur."

- "Eskişehirliler acilen bilgilendirilmelidir"

ESKİ'nin yılda 40 milyon lira bütçe fazlalığını belediyeye aktardığı savunulan açıklamada, kullanım ömrü en fazla 5 yıl olan damacanaların neden 14 yıldır halka kullandırıldığının izah edilmesi gerektiğine değinildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"(Büyükerşen'in) Başkanı olduğu ESKİ'nin genel kurulunda içme suyuna 1 yıl içinde yüzde 82 oranda yapılan fahiş zam yapma kararının en önemli gerekçelerinden olan yeni damacana alımlarının neden yapılmadığı ile en son hangi tarihte yeni damacana alındığının, süresi geçen ve insan sağlığını tehlikeye sokan kaç damacananın tespit edildiği ile bunların tamamının toplatılıp imha edilmiş olup olmadığının, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESKİ Genel Müdürü'nün görevine neden son verildiğinin ivedi bir şekilde cevaplanması gerekiyor. Yaşanan bu sağlık skandalının en büyük sorumlusu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından tüm Eskişehirliler acilen bilgilendirilmelidir. Konu ve Valilik soruşturması yakın takibimizde olup, basın savcılığı vasıtasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticileri ile ESKİ Genel Müdürü ve yöneticileri hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Eskişehir'de, ekonomik ömrünü doldurduğu gerekçesiyle "Kalabak Su" damacanalarının imhasına karar verilmesinin ardından dağıtım sorunu yaşanmıştı. ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı, yaşanan sorun nedeniyle 26 Ağustos'ta görevinden istifa etmişti.