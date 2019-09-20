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AK Parti eski milletvekillerinden Mehmet Metiner kimdir?

Yaptığı açıklamalarla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen AK Parti eski milletvekillerinden Mehmet Metiner aslen nerelidir, kaç yaşındadır, asıl mesleği nedir? İşte Mehmet Metiner'in biyografisi...

20 Eylül 2019 Cuma 23:11
AK Parti eski milletvekillerinden Mehmet Metiner kimdir?

Yaptığı açıklamalarla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen AK Parti eski milletvekillerinden Mehmet Metiner aslen nerelidir, kaç yaşındadır, asıl mesleği nedir? İşte Mehmet Metiner'in biyografisi...

Mehmet Metiner kimdir?

Mehmet Metiner 5 Mart 1960 tarihinde Adıyaman'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olan Metiner, bir döneme damgasını vuran, Girişim, Yeni Zemin ve Sözleşme dergilerinin yayın yönetmenliğini üstlendi.

Refah Partisi il başkanı ve büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Fazilet Partisi Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan'ın danışmanlığını yaptı.

2000-01 yıllarında Halkın Demokrasi Partisi genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

2011 senesinde yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisin'den Adıyaman milletvekili seçildi.

30 Aralık 2014 tarihinde Star Gazetesi'nde yazmaya başlayan Mehmet Metiner, 2015 senesinde yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili seçildi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 23:11
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