AK Parti eski Ankara Milletvekili Mücahit Pehlivan vefat etti
AK Parti 23'üncü dönem Ankara Milletvekili Mücahit Pehlivan, kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.
Eski siyasetçi ve doktor Mücahit Pehlivan, bugün sabaha karşı kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mücahit Pehlivan'ın cenazesi, bugün (3 Eylül Perşembe) ikindi namazının ardından İncek Mezarlığı'nda defnedilecek.
Mücahit Pehlivan, 23’üncü dönem Ankara Milletvekili idi. 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri’nde DSP kontenjanından CHP milletvekili seçilen Pehlivan, bir süre sonra CHP’den istifa etmişti. Bağımsız Milletvekili olarak Meclis’teki görevini sürdüren Pehlivan, ardından AK Parti’ye geçmişti. Mücahit Pehlivan’ın rozetini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.
Mücahit Pehlivan, aynı zamanda eski Başbakan Bülent Ecevit’in doktoruydu.
Mücahit Pehlivan, dünyada ilk kıkırdak nakli yapan ekipte yer almıştı. Başarılı kariyeri nedeniyle Ankara Gazi Devlet Hastanesi'ne başhekim olarak atanan Pehlivan, bir TV programında sağlık programı da sunmuştu. İki çocuk babası olan Mücahit Pehlivan, sarı basın kartı sahibiydi.