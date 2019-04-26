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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Gaz sıkışmasına CHP neden oldu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “Akkuzu’da gazı sıkıştıran Erdoğan ve Bahçeli’nin dilidir.” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Aydemir, “Gaz sıkışmasının nedeni CHP’nin yöneticileridir?” dedi.

26 Nisan 2019 Cuma 21:40

 Hakan Öztürk  Yeniakit.com.tr 

 

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı sonrasında CHP’nin yöneticilerinden dile getirilen sözler hakkında açıklamalarda bulundu. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Aydemir, “Sayın cumhurbaşkanımız her konuşmasında mutedil olanı ifade ediyor, itidal çağrısında bulunuyor. Sayın Bahçeli’den de gaz sıkıştıran bir ifade hiç duymadım” diye konuştu.

“Dönüp kendilerine bakmaları gerekir”

Cumhur ittifakının liderlerinin kuşatan, milleti bir gören anlayışı ifade ettiğini belirten Aydemir, “CHP grup başkan vekilinin söylediği gaz sıkışmasının müsebbibi CHP’nin yöneticileridir, siyaset tarzlarıdır. İstanbul’da CHP’nin il başkanları sosyal medyada mütemadiyen bizi aşağılayan, milleti hakir gören ve şehitlerimize hakaret eden paylaşımlar yapıyor. Gaz böyle birikiyor. Dolayısıyla dönüp kendilerine bakmaları gerekir.” dedi.

Aydemir, CHP’nin yöneticilerine yönelik, “PKK hamisi HDP ile işbirliği gazı biriktirir, gazı sıkıştırır. Dolayısıyla bu yöne dönmeleri gerekir.” eleştirisinde bulundu. İşte Aydemir’in eleştirileri:

“Ezandan rahatsızlıklarını dile getirdiler”

“Bizden yana bütün milleti kuşatan söylemler gelişirken, o cenahta tam tersi olarak “öteki” diye bir kutup oluşturdular. O ötekinin içine şehitlerimizi, bu vatan için can verme sırrına eren o yüksek isimleri bile koydular. Ezandan rahatsızlıklarını dile getirdiler. İnanç argümanlarımıza, inanç değerlerimize hakaretamiz yönelmelerde bulundular. Dolayısıyla bütün bunlar bir gaz birikintisine elbette sebep veriyor.”

“Şehit ailesi HDP’nin olduğu yerde olmaz!”

“Biz her hal ve şart altında milletimizin şiddete yönelmesine onay vermeyiz. Milletimiz de bunu onaylamıyor ki o köydeki insanlarımız CHP genel merkezine Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun ziyaretine gideceklerken HDP’lilerin de gittiğini duyunca vazgeçiyorlar. Çünkü şehit ailesi HDP’nin olduğu yerde olmaz. Bu tıpkı meleklerin şeytanın olduğu yerde olmaması gibidir. Bizim inancımızda bir yerde iblis varsa oraya melekler inmez. Şehitlerimiz de melekleri ifade ediyorlar.”

“Şehit yakınları iblislerin olduğu yere gitmezler”

“Şehit ailesi, Kemal Kılıçdaroğlu Bey’e gerçekleştirecekleri ziyareti bundan dolayı iptal ediyorlar. İblisten kastımız çok açık: PKK yöneticileri. Bir defa bile PKK kınamamış insanlara bizim yüreğimizin kapısı asla açık olamaz. Olursa şayet şehitlerimizin ruhunu muazzep hale getiririz ve oradan bize yönelecek o kahır okları bizi yok eder. Bu vatan daha binlerce yıl bu millete vatan vazifesi görecek. Bunun için de biz asla ve kata onlara karşı sıcak bir duruş sergilememeliyiz. Bu nedenle gerçekleştirilecek ziyaret iptal edilmiştir. CHP yöneticileri bu politikalarını yeniden gözden geçirsin. Kendilerini bu anlamda yeni ifadesiyle çek etsinler. Nerede hata yaptıklarına, milletin kendilerine neden buğz ettiklerine, nefret ettiklerine bakmaları gerekir.”

Faik Öztrak’a bu ifadeyi yakıştıramadım”

CHP sözcüsü Faik Öztrak’ın, “Devlet bir buçuk saat boyunca Türkiye’nin başkentinde yok olmuştur” sözlerine de tepki gösteren Aydemir, “Ben bu ifadeyi Sayın Öztrak’a yakıştıramadım. Devlette pozisyon almış, devlet mekanizmalarını bilen Sayın Öztrak hakikaten hayal kırıklığı oluşturmuştur. Devlet bir saniye bile olsa uyumamıştır, hep vazife başındadır. O gün de Sayın Kılıçdaroğlu’nu hakkıyla korumuş ve gereğini yapmıştır. Güvenlik güçlerimiz oradaki infialin önüne geçmiştir. Ben bu vesile ile güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum ve duruşlarından dolayı onları kutluyorum. Sayın içişleri bakanımızın duyarlılığı her türlü takdirin üzerinde olmuştur. Kendisine bir milletvekili olarak millet adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Öztrak bu nevi sözleriyle karşı cenahtaki insanlarımızın sinir katsayısını artırıyorlar ve karşılığında da bu onaylamadığımız menfur hadiseler zuhur ediyor.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 21:40
  1. İstanbul
  2. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir

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  • Çinli Çinli 42 dk önce
    Bu Politikalarladolar 7olunca dış güçler hikayesine devam ederiz .Etmeyin millete koymayı efendiler Türkiyeli ittifakı düşerken patladı birileri avuçlarıni ovuyor
  • uyan tcuyan tc45 dk önce
    chpkk tc nin içine yahudiler tarafından sokulmuş yönetiminde türk isimli yahudilerin yönettiği partidir. atatürkçülük maskeleridir.

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