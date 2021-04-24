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Medya AK Parti düşmanlığından gözleri kör olmuş: ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı'nı kabul edeceği iddiasına da sevindiler!
Medya

AK Parti düşmanlığından gözleri kör olmuş: ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı'nı kabul edeceği iddiasına da sevindiler!

ABD'nin sözde Ermeni soykırımını kabul edeceği iddialarına da sevinen Merdan Yanardağ yönetimindeki Tele 1, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 01:28:00 - 2021-04-24 01:31:45
AK Parti düşmanlığından gözleri kör olmuş: ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı'nı kabul edeceği iddiasına da sevindiler!

 Yeniakit.com.tr 

Merdan Yanardağ sunumundaki Tele 1 canlı yayınına katılan Tele 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, sözde 'Ermeni Soykırımı'nı ABD'nin kabul edeceği iddiasını değerlendirdi. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının gözlerini ettiği Tele 1, bu ABD'nin bu hadsizliği üzerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

'AKP inandırıcılığını kaybetti'

Yılmaz Polati, "AKP yönetimi caydırıcılığını ve inandırıcılığını yitirdi. Biden bunu rahatlıkla 'soykırım' diyecektir." ifadelerini kullandı.

Polat, şöyle devam etti:

"Beyaz Saray açıklaması, gerçekten suya sabuna dokunmayan ve yarınki durumla ilgili en ufak bir imada dahi bulunulmayan ortadan yazılmış bir açıklama. Bu durum zaten günlerdir biliniyordu. Biden’ın 24 Nisan’da 'soykırım' diyeceği önemli gazetelerce yazıldı. Bu öyle sıradan haberler değildi, bunu zaman zaman Amerikan yönetimleri yaparlar. Beyaz Saray'dan bazı haberleri sızdırarak o ülkenin tepkisini ölçerler. Bunun da böyle olduğunu düşünüyorum, Türkiye’den nasıl bir tepki gelecek diye. Yoksa böyle saygın gazeteler tekzip edilecek haberlere imza atmazlar. Bunlar günlerdir biliniyordu fakat maalesef Ankara’nın bunu çok ciddiye aldığı kanaatinde değilim, gelen tepkiler bunu gösteriyor. Her 24 Nisan’da bu tip şeyler yaşanır fakat şunu vurgulamak isterim, ilk defa AKP hükûmeti caydırıcılığını ve inandırıcılığını yitirmiş oldu."

'Türkiye'deki parlamentonun artık gücü yok'

"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bir soru üzerine yarın Biden’ın ‘soykırım’ kelimesini kullanacağını söylemiş. Bu bilinen bir şeydi ama maalesef Türkiye’deki parlamentonun gücü vardı. Artık yok ve bunlar biliniyor. Dolayısıyla, artık bu durum açık."

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