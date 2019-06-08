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AK Parti döneminde vergi rekortmeni olan Koç Holding kaosa çalışıyor! Gezi, eşcinsel projeler, çıplak sergi...

2000’li yılların başında, 2 katrilyonluk şirket değerini AK Parti iktidarı döneminde 47 milyar lira seviyesine yükselten Koç Holding, her fırsatta AK Parti’nin altını oyacak, ülkeyi kaosa sürükleyecek faaliyetlerde bulunuyor. Yükselen ekonomide kendi cebini doldurmayı unutmayan ve 2017'de vergi rekortmeni olan Koçlar, şu an CHP'lilerin altına özel jet çekip AK Parti iktidarının düşmesi için çaba sarf ediyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:28
AK Parti döneminde vergi rekortmeni olan Koç Holding kaosa çalışıyor! Gezi, eşcinsel projeler, çıplak sergi...

 yeniakit.com.tr  Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, son zamanlarda CHP’li isimlere uçak tahsis ederek her türlü maddi desteği sağlayan Koç Holding, AK Parti iktidarı döneminde değerine değer kattı. Buna rağmen her fırsatta AK Parti iktidarının altını oymaya çalışan Koç, Gezi Parkı eylemlerinde ülkeyi kaosa sürükleyen çapulculara destek verdi, gençleri eşcinselliğe iten “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesinin sürdürücülüğünü üstlendi, çocuklara yönelik bastığı kitaplarda hemcinslerle ilişki yaşamayı teşvik etti, Ümmetin son halifesi Abdülmecid efendinin köşkünde, duvarlarında ayetlerin yazılı olduğu odalarda çırılçıplak insanların teşhir edildiği sözde sergi ile toplumun damarına basacak skandallara imza attı. Şu an CHP’nin en büyük destekçisi olan Koç Holding’in, Türkiye’nin içinde buluduğu her kritik dönemde gayri milli ve gayri İslami adımlar atarak halkın sinir damarlarına basacak ve önlem alınmazsa kaosa sebebebiyet verecek faaliyetlerde bulunması dikkat çekiyor.

Divan Otel’in kapılarını açtı

2013 yılında FETÖ’nün ilk darbe kalkışması olan Gezi Parkı eylemlerinde KOÇ’un Divan Oteli, eylemcilere sonuna kadar açıldı. Koç Holding, hükümete karşı kışkırtılan eylemcilere ve aralarına karışan provokatörlere Divan Otel’in kapısını açarak destek çıktı.

Eşcinsellik projesine dev destek!

Gençleri eşcinsellik ve kimlik bunalımına itecek, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” zırvasının arkasından da Koç Grubu çıktı. Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı’nda uygulanan ancak Ziya Selçuk’un göreve gelmesiyle tamamen iptal edilen skandal projesinin iş ve toplumsal alanda sürdürücülüğünü Koç Holding’in yaptığı tespit edildi.

Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı

Kitaplarda eşcinsel mesajlar

Koç Grubu’na ait Yapı Kredi Yayınları’nın bastığı kitaplarda, çocukların hemcinslerine aşık olma propagandası yapıldığı görüldü. Çocuklara ahlaksızlık aşılayan kitapların da Haçlı Batı’nın ileri karakolları ABD ve İtalya menşeili olması gözlerden kaçmadı.

Koç kitapları zehir saçıyor

Sanki kaos projesi... Ömer Koç’tan sergi rezaleti!

Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han’ın satın alarak Abdülmecid efendiye hediye ettiği Nakkaştepe’deki köşkte, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç tarafından, 2017’de akılalmaz bir sergi açıldı. Duvarları ayetlerle süslenmiş odalarda, çıplak insanların teşhir edildiği sergide, hem Osmanlı’ya, hem ayetlerle süslenmiş odalar ve son halifenin köşkü olması sebebiyle İslam’a saldırmak istenmiş gibi hareket edilmesi gözlerden kaçmadı.

Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi

İslam düşmanı Cumhuriyet’e para yağdırdı

Cumhuriyet gazetesi, FETÖ’cülerin elindeyken bile Koç Holding, söz konusu kuruma sürekli reklam vererek maddi destek çıktı. İslam’a, Müslümanlara, ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı ve bakanlarına açıktan saldıran propaganda gazetesi Cumhuriyet’e para yağdırması, Koç’un kaos besleyen kurumlara verdiği desteği gözler önüne seren olaylardan biri!..

CHP’ye büyük destek

Türkiye’nin kritik dönemlerinde sürekli kaos isteyenlerin safında yer alan Koç Holding, 23 Haziran seçimine giderken CHP’ye en büyük maddi desteği veren kurum oldu. Koç Holding, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun altına özel jet çekti.

Zilletçi Koç Holding’e tepki! Ekrem’i değil işçini sevindir

Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:28
  1. Koç Holding
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Divan Oteli
  5. Gezi Parkı
  6. Eşcinsellik
  7. Ömer Koç
  8. FETÖ
  9. Cumhuriyet
  10. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  11. CHP
  12. özel jet
  13. Milli Eğitim Bakanlığı

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  • ahmet kaçmazahmet kaçmaz9 dk önce
    PARA KAOSU SEVER. KAOSTAN YARATIP SERVETLERİNE SERVET KATACAKLAR.MİLLET UMURLARINDA MI? MİLLETİ SÖMÜRECEKLER.FAKİRLEŞTİRECEKLER.
  • hizipsavarhizipsavar17 dk önce
    para su gibidir akar gider buharlaşır yine döner. koç falan anlamam haci gerekenin ipini çek 6 ay sorun olur koç olur koyun işler rayına girer. ama herkes haddini bilecek yerinide. o şerefsizlere burası artık siizn bir gecede 20 bin kişiyi işten atıp hükümete istediğini yaptrıdığınız türkiye değil hatırlatılmalı hemde hemen.
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 35 dk önce
    Atalarımız ne demişotu çek köküne bakkoç ve diğer zengin grubudost görülendüşmanlar
  • ahmed saidahmed said36 dk önce
    bir müslüman putin kadar taşşaklı olamazmı?YAZIK YAHU..ADAM GELDİĞİNİN İLK YILINDA OLİGARKLARI TOPLADI DA B.KTAN İMZALARINI ATTIRDI..HİÇ GIKI ÇIKIYORMU HİÇBİRİNİN.BİRAZ DA ESTİĞİN GÜRLEDİĞİN KADAR YAĞSAN NE OLUR YAA HUU..
  • MardinliMardinli39 dk önce
    Sayın akit gazete yöneticileri size söyleceğim bir şey vardır.Evet güzel şeyler ortaya atıyorsunuz. Tomlumdaki kötülüğün önlenmesi hükümete düşüyor bu koctur kim olursa olsun topluma zarar ahlaksızlık yapan ona fırsat vermemek gerekir .Yoksa hükümet bu günaha ortak olur.Zaten koç ve benzeri olanlar devletin imkanından zenginleşti sonra devletin ve milletin ve din düşmanlığı yapmaktır.Kesinlikle devlet bunlara gereken dersi vermesi lazım
  • MilliyetçiMilliyetçi50 dk önce
    Güzel haber , alkışlarım Koç Holding İle. Çağdaş, özgür, din sömürüsüne boyun eğmediği için alkışlıyorum.Din insanları geçmişte yaşatır. Önce o dinlerin nereden çıktığını sümerleri bir okuyun bakalım nerden gelmişiz. İstiyorsunuz herkes kör cahil kalsın tek adama tapsın . Günah günah bunlar allah korkusu yok sizde , hak yemeyin yalan söylemeyin.
  • AlperenAlperen1 sa önce
    İçimizdeki Haçlı ve siyonistlerin temsilcisi koçun bu tür hainlikleri ilk defa değil son da olmayacak.Bu nedenle yavaş yavaş tasfiye olma zamanı geldi. Türkiye Cumhuriyeti buna benzer haşn işadamları nedeniyle her alanda geri bırakılmıştır. Faiz döviz borsa üçgeninde dönen sermaye ne millidirnede yerli. Bunun adı sömürü düzenidir
  • AtamanAtaman1 sa önce
    Bu haber-analiz çok değerli. Ama Devletimiz (inanıyoruz ki) gereğini yapar. Çok üzüldüm ve kaygılandım. Virüs içimizde. Bir vatandaş olarak Devletimizden ve Hükümetimizden temennimiz bu kökü dışarda ve işbirlikçi hain sermayeden vatanımızı kurtarmasıdır. İçeri temizlenmeden dışardan savaşmak zor.
  • EKOLL EKOLL 1 sa önce
    Hiç sevmediğim bu ailenin mutlaka araştırılması lazım. Bunların Türkiye ye bir hayrı yok. Üç beş montaj fabrikasından başka. Yıllardır milleti sömürdüler. Onlarca yıl ağır sanayi ve teknoloji adına bir katkıları olmadı. Belki zorunluluktan son yıllarda bazı teknolojik ürünler yapmaya başladılar.
  • BozokBozok1 sa önce
    Bunlar trubunlerde seyirciyide yonlendiriyor. Federasyon ve ic isleri bakanligi gormezden geliyor.
  • sadık sadık 1 sa önce
    ALİ KOC GECEN SENE RAMAZANDA FENERBAHCE BASKANLIK SECIMLERINDE RAMAZAN AYINA SAYGISIZLIK YAPMISTI MILLETIN GOZUNUN ONUNDE SU İÇMİŞTİ ALLAH-U TEALA FENERBAHCENIN DE BELASINI VERDI,SONRA ALI KOC STADYUMA MESCID ACTI ,DOSTLAR ALIŞ VERİŞTE GÖRSÜN,KOÇ HOLDING İSLAM DÜŞMANIDIR....
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL1 sa önce
    Günaydın Türkiye'min güzel insanları. Biz zaten bu ve bunlar gibi olanları biliyorduk da , tescillensin diye bekliyorduk.
  • Emine Altin Emine Altin 1 sa önce
    Koc bu yolda devam ederse kendi sonunu hazirlar cunku Rabbim sure verir ama yapilan kotu seyleri yanlarina birakmaz karsiligini verir
  • NurNur1 sa önce
    Allah servetlerini artırsın ama yazıkki imanları artmıyor karuna da servet vermiş gelin görünki servet bir işe yaramadı en büyük servet güçlü imandır en büyük servet Allahın takvalı mümin kulu olmaktır dedeleri ne götürdü ağabeyleri ne götürdü ömer beyi medyadan tanıdık biraz Allah idrak versin biz müslümanların önceliği Rabbimizin önüne çıktığımız zaman verecek olduğumuz hesaptır Yani Allah var gam yok O Rahman bütün hesapları gömer !! Onlar varsın servet edinsin
  • OktayOktay1 sa önce
    Boydak holdingi sahiplerini tutkluyorsunuzda koc holdingide turkiye devletinj yikmaya calisiyor diye tutuklayin turkiyeden gitsinler bakmayin gozunun yasina yediamine teslim edin kocholdingi. Kaninin karstigini gonderin gitsin
  • burakburak1 sa önce
    siz böyle yazınca insan çıldırıyor inanın akılla alay etmek bu olsa gerek.Sanki bu insanlar kendi devletinde kendi kurallarını yaşatıyor bu ülkenin milli eğitim bakanı onay vermiyor mu kitaplara bu ülkede sergi açmak veya diğer işleri yapmak için devlet kurumlarından izin almak gerekmiyor mu.Kim suçlu kim güçlü sizde adam gibi haber yapın deyin ülkemiz bunlara izin veriyor her türlü sapkınlık özgürlük adı altında fazla dikkat çekmeden yapılabilir toplumun hassasiyeti önemli değil rant olsun yeter diye çok zor değil bunları söylemek dürüst olun sizde
  • Hikaye...Hikaye...1 sa önce
    Hikaye...

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