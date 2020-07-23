AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, AKPM Türk Grubu Başkanlığına seçildi

ANKARA (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanlığına seçildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AKPM Türk Grubu üyelerinin katılımıyla, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz'ün geçici başkanlığında yapılan seçimde, üyelerin oy birliğiyle AKPM Türk Grubuna başkan seçilen Yıldız, tüm üyelere ayrı ayrı teşekkür etti.

Avrupa ile ilişkiler noktasında köprü görevi gören AKPM'de Türkiye'nin en iyi şekilde temsil edileceğini belirten Yıldız, önceki dönem başkan ve üyelerine değerli çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti.

Avrupa Konseyine üye ülkelerin meclislerinden seçilen milletvekillerinin yer aldığı parlamento olan AKPM, üye ülkelerdeki demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temel değerlerini tesis etmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin, 1949'da kurucu üye olarak dahil olduğu AKPM, halihazırda üye ülke parlamentolarından seçilen 324 asil, 324 yedek üyeden oluşuyor. Her ülke için ayrılan üye sayısı, o ülkenin nüfusuyla doğru orantılı şekilde yer alıyor. Türkiye'den de 18 asil, 18 yedek üye milletvekilinden oluşan heyet, AKPM çalışmalarına katılıyor.

- Ahmet Yıldız kimdir?

Daha önce Dışişleri Bakanlığındaki merkez görevleri kapsamında, Ortadoğu, Irak, istihbarat, konsolosluk ve protokol konularından sorumlu birimlerde çalışan Yıldız, yurt dışında farklı ülkelerde ateşe, başkonsolos, müsteşar ve büyükelçi olarak hizmet vermişti.

Yıldız, 2014'te Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığına, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevine getirilmiş, 2016'da ise Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

AK Parti milletvekilliğine 2018'de seçilen Yıldız, AKPM Türk Grubu Başkanlığının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu üyesi olarak çalışmalarını aktif sürdürüyor.



