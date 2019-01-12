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AK Parti Darıca belediye başkan adayı 2019 yerel seçim son dakika Kocaeli

AK Parti Darıca belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını son dakika açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi de araştırılıyor. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? AK Parti Darıca belediye başkan adayı kim? İşte AK Parti Darıca ilçe belediye başkan adayı 2019 listesi son durum...

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:56
AK Parti Darıca belediye başkan adayı 2019 yerel seçim son dakika Kocaeli

AK Parti Darıca belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını son dakika açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi de araştırılıyor. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? AK Parti Darıca belediye başkan adayı kim? İşte AK Parti Darıca ilçe belediye başkan adayı 2019 listesi son durum...

AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona ermesiyle birlikte aday belirleme sürece de başlamıştı.

AK Parti Darıca belediye başkan adayı açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 75 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde ise hem AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını hem de AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmaya başlamasından sonra AK Parti İzmit ilçe beldeiye başkan adaylarının kim olduğu ve AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. AK Pati Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Bilecik Valisi Tahir Büyükakın oldu. AK Parti Darıca belediye başkan adayı Muzaffer Bıyık oldu

Kocaeli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İbrahim Karaosmanoğlu % 50.6

CHP adayı Tahsin Tarhan % 26.2

MHP adayı Saffet Sancaklı % 14.1

Darıca belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 22

MHP % 14

HDP % 5

Kocaeli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti yüzde 48.18

CHP yüzde 20.13

MHP yüzde 11.46

İYİ Parti yüzde 10.47

HDP yüzde 7.06

SP yüzde 2.25

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 09:56
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bilecik
  4. Ankara
  5. AK Parti Kandıra belediye başkan adayı 2019
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