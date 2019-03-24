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AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: “Büyükçekmece’nin kaderini değiştireceksiniz”

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Sinoplular Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı.

24 Mart 2019 Pazar 14:29
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: “Büyükçekmece’nin kaderini değiştireceksiniz”

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Sinoplular Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı. Meşalelerle karşılanan Uysal, “Sinoplular olarak siz, önce Tepecik olarak sonrada tüm Büyükçekmece’nin kaderini değiştireceksiniz” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde seçim çalışmalarına başlayan Uysal, Orçelik Sitesi sakinleri ile kahvaltıda buluştu. Gün içerisinde Denizgören, Altın Kolye, Vista 4, Köykent Ayazma Evleri ve Ekşioğlu Sitelerini de ziyaret ederek site sakinleriyle bir araya gelen Uysal, Büyükçekmece projelerini anlatarak yerel seçimler için destek istedi.


Başkan Uysal, gün içerisinde yoğun olarak sürdürdüğü seçim çalışmalarının akşamında Tepecik’te Sinoplularla bir araya geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ın da katıldığı buluşmada Başkan Uysal yoğun sevgi gösterileri ve meşalelerle karşılandı.



“Büyükçekmece’de imarın önü açıldı”


Büyükçekmecelilerin desteğiyle 31 Mart’tan sonra ilçenin kaderini değiştireceklerini kaydeden Uysal, “Büyükçekmede’de Tepeçik’e hizmet neden gelmedi diye sorulduğunda, ‘imar çıkmıyor ki İSKİ engel oluyor’ diyorlar. Biliyorsunuz İSKİ’nin arıtması Büyükçekmece’de 2015 yılında açıldı. Ben Başakşehir Belediye Başkanı olarak o zaman açılış törenine katıldım. O günden sonra Tepeçik’de imarın önü açıldı. Ama ilçe belediyesi emek çekip imar için çalışmayınca olmaz tabi. Nihayetinde İlçe belediyesinin gerekli çalışmaları yapması gerekir. Tabi bize imar yok diyor ama sizlere ise ‘bana oy mu verdiğinizde size hizmet getireyim’ diyor. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde, o söylediği sözlerin cevabının verileceği gün olacak. Madem öyle diyor, sizde hizmet getirecek birisine oy vermelisiniz. Sinoplular olarak siz önce Tepecik’in sonrada tüm Büyükçekmece’nin kaderini değiştireceksiniz İnşallah. Esnaf ziyaretlerinde hep, ‘başkanım çok mücadele ettik ama hep cezasını çektik’ diyorlar. Bu mücadelenin sefası bu sefer süreceksiniz” dedi.


Konuşmaların ardından Sinop yöresine ait halk oyunları gösterisi sunuldu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:29
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