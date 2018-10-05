AK Parti 'Bursa' adaylığı için sürpriz isim

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Kritik iller yerel isimler" başlığıyla yayımlanan yazısında "Üç büyük il dışındaki kritik illere bakıldığında çok sayıda genel ve yerel aktörden söz etmek mümkün" görüşüne yer verdi.

"Bursa'da ilk sırada Faruk Çelik"

"Bursa'dan başlayalım. Bursa'da AK Parti adayı olmak için adı geçen çok sayıda isim var. İlk sırada eski bakan Faruk Çelik geliyor. İstekli olduğu söyleniyor ama bu istek onu başkanlığa taşır mı belli değil" diyen Övür, Antalya'da mevcut belediye başkanı Menderes Türel ile yola devam edileceğini yazdı.

"İttifak diğer bölgelerde daha etkili olur"

"MHP, elinde tuttuğu üç büyükşehirden Adana ve Mersin'de kimleri aday göstereceğini açıkladığı halde Manisa'yı açıklamadı" ifadesini kullanan Övür, şöyle devam etti:

"AK Parti'de ise çok sayıda adaydan söz ediliyor: Selçuk Özdağ, Murat Özbatur ve Recai Berber gibi. Ama yerelde ilgi çeken isim, Yunus Emre İlçe Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi. Araştırmacılar, Ege bölgesinde olası bir AK Parti-MHP ittifakının diğer bölgelere göre daha etkili olacağından söz ediyor."