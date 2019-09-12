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AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı’nın mutlu günü

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı 3’üncü kez dede oldu.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:57
AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı’nın mutlu günü

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı 3’üncü kez dede oldu.


Selim Yağcı’nın İbrahim Gezer ile evli kızı Ecem Yağcı Gezer’in ikinci çocukları Güneş, Eskişehir’de dünyaya geldi. Yağcı, İbrahim-Ecem çiftinin ilk çocukları Miray’ın yanı sıra bir torunu da oğlu Emin Yağcı’nın kızı Mihrimah bulunuyor. Selim Yağcı, bu mutluluğu sosyal medya hesabından "Bizlere 3’üncü kez dede olma mutluluğunu bahşeden cenabı hakka sonsuz şükürler olsun. Tüm çocuklarımız ile birlikte yeni doğan ve bize büyük mutluluk veren minik torunum Güneş’e sağlıklı başarılı mutlu uzun hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:57
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