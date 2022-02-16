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Gündem AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

TBMM'deki odasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın başarılı geçen baypas ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 12:36:00 -
AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, dün TBMM'deki odasında rahatsızlandı.

Battal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden, tedavisi devam eden Battal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Milletvekili Battal'ın dün öğle saatlerinde bayılma nedeniyle acil servise başvurduğu belirtilerek, "AV tam blok ve akut koroner sendrom tanıları ile acilen geçici pil takılmış ve koroner anjiyografi işlemi yapılmıştır. Koroner anjiyografi sonucunda acil koroner baypas kararı verilen hasta hemen ameliyata alınmıştır. Başarılı geçen üçlü baypas ameliyatından sonra Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde izleme alınmıştır. Bugün yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilecektir" denildi.

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