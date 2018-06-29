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AK Parti Balıkesir milletvekilleri mazbatalarını aldı

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir mazbatalarını aldı.

29 Haziran 2018 Cuma 21:31
AK Parti Balıkesir milletvekilleri mazbatalarını aldı

Balıkesir Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen mazbata töreninde, 27'nci Dönem'de milletvekili olarak kenti AK Parti'den temsil edecekAdil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünal İzgi'den aldı. Mazbata törenine milletvekillerinin yanı sıra belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Mazbata töreninin ardından partililerin katılımıyla adliye binası önünde açıklama yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, "Dualarla çıktığımız bu kutlu yolda zafere ulaştıran Allah'a hamdolsun ki bize bu günleri gösterdi. Milletvekillerimiz biraz önce mazbatalarını aldı. Bundan sonraki çalışmaları Balıkesir'e, bu memlekete hizmet için olacaktır. Allah bu hayırlı hizmet yolculuğunda milletvekillerimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Allah birlik beraberliğimizi daim eylesin. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam" dedi.

Mazbata töreni, AK Parti Balıkesir milletvekillerinin teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:31
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