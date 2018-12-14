AK Parti Balıkesir adayı Yücel Yılmaz: "Seçim çalışmalarımızı halkımızla birlikte yürütüyoruz"

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA - AK PartiBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim öncesi siyaset yaptıklarını vurgulayan Yılmaz; "31 Mart'ta başarılı olabilmek için titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Diyalog ekiplerimiz halkımızla istişarelerde bulunuyor

"Tabii biz Ak Parti adayları olarak ön hazırlıklarımızı tamamlayıp halkımızın huzuruna çıkmak istiyoruz. Zaten Karesi Belediye Başkanı olarak şu anda görevimize de devam ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da; sahadaki analizlerimizi yapıyor, seçim beyannamemizin alt yapısını hazırlıyoruz. Partimizle beraber mevcut belediye başkanlarımızın durumunu değerlendirip, büyükşehirde aday belediye başkanlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Şu anda partimizin içinde mutfakta yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Diyalog ekiplerimizde halkımızla istişarelerde bulunuyor."

Seçimden önce siyasetin gereklerini yapıyoruz

"Teşkilatlarımızla beraber durum analizi yaptıktan sonra da 19 Şubat'ta kamuoyuyla seçim beyannamemizi paylaşacağız. Seçimden önce siyaset yapıyoruz. Tüm ayrıntıları değerlendirerek başarılı adaylarla kazanmak için yola çıktık. Yenilenme partilerin içinde her zaman vardır. Yöneticilerimizin takdirleri bizim de kabulümüzdür"