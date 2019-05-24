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AK Parti Bahçelievler teşkilatı üyeleriyle buluşuyor

AK Parti Bahçelievler İlçe teşkilatı, yaklaşan 23 Haziran İstanbul Seçimi öncesi 11 mahallede kararsız ve sandığa gitmeyen üye seçmenleri ziyaret ediyor. AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Av. Ramazan Açıkgöz, “Bu ziyaretleri gerçekleştirme amacımız, 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen üye seçmenlerimizi hanelerinde ziyaret ederek bu seçimde demokratik haklarını yerine getirmelerini sağlamak” şeklinde konuştu.

24 Mayıs 2019 Cuma 08:51
AK Parti Bahçelievler teşkilatı üyeleriyle buluşuyor

AK Parti Bahçelievler İlçe teşkilatı, yaklaşan 23 Haziran İstanbul Seçimi öncesi 11 mahallede kapı kapı dolaşarak üye seçmenlerin nabzını tutuyor. AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Av. Ramazan Açıkgöz, AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve mahalle başkanları ile gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatlarının katıldığı ziyaretler kapsamında üye seçmenlerle birebir temas kuruluyor. Seçmenlerin dilek, temenni ve şikayetlerini dinleyerek çözümler ürettiklerini söyleyen AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Av. Ramazan Açıkgöz, “Bahçelievler teşkilatı olarak her seçimde olduğu gibi bu seçim öncesinde de sahadayız ve seçmenlerimizle buluşuyoruz. 31 Mart seçimlerinde Bahçelievler’de oldukça önemli bir başarı elde ederek belediye başkanımızı seçtik. Maalesef seçime karıştırılan hilelerden ötürü Binali başkanımızı bu kadim şehrin başkanı seçememiştik. İşte şimdi Binali başkanımızı İstanbul’un büyükşehir belediye başkanı olması için üç kademe teşkilat mensuplarımızla var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

*KARARSIZ ÜYE SEÇMENLER MERCEK ALTINDA *

Bahçelievler’in İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olduğunu ve buradan çıkan sonucun İstanbul seçimlerini büyük ölçüde etkilediğini dile getiren Av. Açıkgöz, “Ziyaretlerimiz sonrasında teşkilat mensuplarımızın aldıkları notlar çerçevesinde çalışmamızı şekillendireceğiz. Amacımız, desteklerini istediğimiz üye seçmenlerimizin tümünün sandığa gitmesi ve kararlarını AK belediyecilikten yana kullanması” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 08:51
  1. İstanbul
  2. Bahçelievler
  3. AK Parti

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