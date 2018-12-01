AK Parti Aydın belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Aydın belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. AK Parti Aydın belediye başkan adayları 2019 kim? Aydın AK Parti belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti'nin Aydın belediye başkan adayları kimler?

AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Aydın belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Aydın yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 için gittiği Arjantin dönüşü 20 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. Açıklanacak belediye başkan adayları arasında Aydın belediye başkan adaylarının da olacağı söyleniyor. AK Parti'nin Aydın belediye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazanacak.

2014 Aydın yerel seçim sonuçları

CHP adayı Özlem Çerçioğlu % 43.8

AK Parti adayı Mustafa Savaş % 29.2

MHP adayı Ali Uzunırmak % 21.6

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi