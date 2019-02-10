AK Parti anket sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcıs Numan Kurtulmuş, seçimlere doğru yapılan anket çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bundan sonra Meclis'te bir başkan seçilecek kimin ne olacağını da sayın Cumhurbaşkanımız verecektir. Meclisin çok güçlü olması önümüzdeki dönemin gereklerinden biridir.

Ben hiç bir şey demiyorum hayatım boyunca hiç bir göreve talip olmadım. Ortaya çıkacak istişareler sonucu bir karar verilecek.

O iddialara cevap verdi

Bir gazetede '2.7 milyon metrekare bir arazi sürpriz isimlerin isimleri çıktı' diyerek benim ismimi gündeme getirdiler. O zaman Selametköy diye bir yerde kardeşlerim ve benim üstüme hisseler kalmış, bizde yerini bilmiyorduk. Hemen gazeteyi aradım sağolsunlar 2 saat içinde gerekeni yaptılar. Arkadaş sor şunu meselenin aslı nedir diye bizde söyleyelim.

Kampanya tuttu. Sayın Cumhurbaşkanımız epeydir şunu söylüyor; İnsanların eğer gönüllerine girmiyorsanız hiç bir şeyin kıymeti yok. Gönül Belediyeciliği kampanyası uzun bir süre hazırlandı. Her gün her hafta için çalışmalarımız var.

"Başkanlardan adalet ve sadakat bekliyoruz"

Belediye Başkanlarımızdan şehri yönetirken adalet, emanet ve sadakat bekliyoruz.

Milletin paralarıyla okutmuşsun, pilot yapmışsın sonra bu namussuz adam kendi milletinin vatandaşının üstüne bomba yağdırıyor. Evet sadakati var ama nereye Pensilvanya'ya...

"Gerçekleşseydi, hükümet düşecekti"

7 Şubat 2012'den başlatmak lazım... Eğer o gün MİT Başkanımız ya da yardımcısı hanımefendi sorguya çekilmiş olsaydı hükümet düşecekti. Arkasından Gezi Parkı olayları arkasından 17-25 Aralık olayları... Arkasından 15 Temmuz darbe girişimi teşebbüsü arada yaşadığımız kur maniplasyonlarını bir tarafa bırakarak söylüyorum. Bir tanesi her hangi bir Avrupa ülkesinde olsaydı hükümet düşerdi. Bütün buralarda milletin cesaretiyle kararlılığıyla sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve liderliğiyle Türkiye kendi iradesine sahip çıkmıştır.

"Türkiye'deki siyasilerden destek alıyorlar"

Türkiye'nin bekasına kast edenler Türkiye'deki siyasilerden destek alıyorlar... Kontrollü darbe demek, 1960 darbesini desteklemekten başka bir şey değildir.

Bizim arkamızda milletin gücünden başka bir güç yok. Biz Türkiye'de milletin gücünden başka bir güç tanımıyoruz.

Bu seçimde aman başka bir sonuç ortaya çıkarsa aman sistem biter falan demiyoruz. Bu yerel seçim Türkiye'nin beka sorunlarının devam ettiği bir zamanda oluyor...

Şu terör örgütüyle aranıza bir mesafe koyun. Maalesef HDP yönetimi ile olan problem buradadır. Yoksa diğer tüm partilere oy verecek insanların oyu eşitti. HDP ile HDP'li seçmeni ayırıyoruz.

Tunç Soyer açıklaması

Tunç Soyer ile ilgili esas problem İzmir'in başına getiriyorsunuz... Gençlik yıllarımızın hafızlarında son derece kötü karanlık bir zulüm düzeni... Bu düzenin kritik isimlerinden biri de Nurettin Soyer. CHP'nin hatası böyle bir hatırlatmayı böyle bir şeyi yapmasıdır. Bunu bilinçli bir şekilde yaptılarsa eyvah...

Tunç Soyer, sahip çıkıyor gurur duyduğunu ifade ediyor bunları yapmasaydı tartışılmazdı.

Ankara ve İstanbul

Ankara ve İstanbul'da hiç bir problem görülmüyor. Ama tabi ki bu durum rehavet anlamına gelmiyor. Hiç bir ihmal yapmadan yolumuza devam etmememiz lazım. Hiç bir dakikayı boş geçirmeden canla başla çalışıp gayret edeceğiz.

Adaylar çekilebilir

Bazı kritik illerde hangi partinin adayı öne çıkıyorsa diğer parti adayını çekebilir ama bu çok kısıtlı ve sınırlıdır. Bir kaç ilimizde söz konusu bir durumdur.

Anket sonuçları

Anketlerde AK Parti'nin bu seçimlerde en ufak bir sıkıntısı yok. Seçim sonuçlarında da açık ara birinci parti olarak çıkacak. Geçtiğimiz dönem aldığımız oyların üstünde oy almayı planlıyoruz.