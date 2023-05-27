AK Parti Ankara’da 2 bin avukat ve 100 bin müşahitle seçime hazır

Özcan Ankara genelinde yaklaşık 2 bin Avukat ve 100 bin müşahitle seçim güvenliğini izleyeceklerini kaydetti.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı bütün hazırlıklarını tamamlarken İl Başkanı Hakan Han Özcan vatandaşları seçim sandıklarına oy kullanmaya davet etti. Özcan Ankara genelinde yaklaşık 2 bin Avukat ve 100 bin müşahitle seçim güvenliğini izleyeceklerini kaydetti. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs’ta yüzde 85 gibi bir katılım oranıyla bütün dünyaya demokrasi dersi verdiklerini vurguladı. “Ancak şimdi önümüzde daha önemli bir seçim var. Halkımız 14 Mayıs’ta istikrardan yana olduğunu göstererek meclis çoğunluğunu 21 yıldır ülkesi için gecesini gündüzüne katan AK Parti’ye verdi. Şimdi de yarım kalan işi tamamlamak için 28 Mayıs’ta tekrar sandıklara gideceğiz” şeklinde konuşan, “İnşallah tek bir tane bile fire vermeden 14 Mayıs’ta kırılan rekoru tazeleyip Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Bunun için bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sadece Cumhurbaşkanı değil Türkiye'nin kaderini belirleyeceğiz”

“Oy namustur.” diyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Hiçbir vatandaşımız ‘Ben oy kullanmasam bir şey değişmez’ diye düşünmemeli. Bir oy ile ülkemizin kaderi değişebilir. Genç, yaşlı demeden bütün vatandaşlarımız sandıklara gidip oylarını kullanmalıdır. Yarın yapılacak olan seçim sadece Cumhurbaşkanını seçmek için değil ülkemizin geleceğini belirlemek için yapılıyor. 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını araladık. İnşallah yarın yapacağımız tercihle o kapıları ardına kadar açacağız” ifadelerini kullandı. Özcan şöyle devam etti:

“APO’ya Demirtaş'a özgürlük isteyenlere gereken cevap verilecektir”

“14 Mayıs seçimlerinde vatandaşlarımız istikrardan yana olduklarını AK Parti’ye tek başına meclis çoğunluğunu vererek gösterdiler. Seçim gecesi yapılan anti demokratik açıklamalarla demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlar olsa da sonuç açık ve net bir şekilde ortadadır. Milletimiz rekor bir katılımla o açıklamaları yapanlara ve dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Yarın yapılacak olan seçimlerde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi rehavete kapılmamalıyız. Rehavet ve zafer sarhoşluğu bizim en büyük düşmanımız. 14 Mayıs seçimleri öncesi Apo’ya özgürlük, Selahattin Demirtaş’a özgürlük naraları atanlara, depremzedelere haklarını helal etmeyenlere, seçimden sonra bir anda milliyetçi olamaya çalışanlara gereken dersi inşallah milletimiz tek bir fire vermeden, sandıklara giderek verecektir. Birleşip üzerimize gelen şer odaklarına sahada olduğu gibi sandıkta fırsat vermeyecektir."

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