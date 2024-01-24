Zafer Çoktan, 1974 yılında dünyaya geldi. İlkokul'dan liseye kadar Keçireören'de eğitim gören Çoktan, Lisans eğitimi için İstanbul'a gelmişti. Çoktan, AK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı oldu. Zafer Çoktan hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.