Zafer Çoktan, 1974 yılında dünyaya geldi. İlkokul'dan liseye kadar Keçireören'de eğitim gören Çoktan, Lisans eğitimi için İstanbul'a gelmişti. Çoktan, AK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı oldu. Zafer Çoktan hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.
AK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kimdir?
AK Parti bugün Ankara'da Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını duyurdu. AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında? ZAFER ÇOKTAN KİMDİR?