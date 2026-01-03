  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Örnek davranış! Kış gelince unutulan canlara sahip çıktı

Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! “Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım” dediler

Galatasaray'dan transferi körükleyecek adım geldi yine... Fenerbahçe'ye çalım...

Kar, fırtına ve sel bir arada! Meteoroloji 24 il için saat vererek uyardı: Sakın hazırlıksız yakalanmayın!

Turnayı gözünden vurdular: Yer altından servet fışkırdı!

“Her şeyi devletten beklememek lazım” dediler! İmeceyle yollar ulaşıma açıldı

Merih Demiral, Ronaldo’ya çelme taktı

Otomobil devinden yılın ilk kampanyası: 339.500 TL indirim!

Türkiye’nin aylardır konuştuğu ölümde şok detay! Güllü’nün kızı, gizlice kaydedip sevgilisine göndermiş

Fenerbahçe’de yaprak dökümü başladı! İlk ayrılığı Rus basını açıkladı!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Mansur’un mağdur ettiği Ankaralılar şadırvanlara koştu! Başkent’te ‘bidon’ nöbeti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mansur’un mağdur ettiği Ankaralılar şadırvanlara koştu! Başkent’te ‘bidon’ nöbeti

CHP'nin yönetimi altında, tarihindeki en rezil günleri yaşayan başkent Ankara'da su krizi derinleşiyor. Günlerdir devam eden kesintiler nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen vatandaşlar, çareyi cami şadırvanlarından ve dağ yollarındaki çeşmelerden bidonlarla su taşımakta buldu. Yaşanan mağduriyet sadece temizliği değil; hayvancılığı, ısınmayı ve sağlığı da tehdit eder boyuta ulaştı. Mahalle sakinleri, yaşadıkları rezilliği ve yetkililere olan öfkelerini şu sözlerle anlattı:

1
#1
Foto - Mansur’un mağdur ettiği Ankaralılar şadırvanlara koştu! Başkent’te ‘bidon’ nöbeti

Mehmet Ferit Baldız: 10 gündür suyumuz yok! Bizi oyalıyorlar. Bu kış günü doğalgazımız bile yanmıyor. Peteklerde su yok, sistem basmıyor! Dere tepe gezip su getiriyorum hayvanlarıma su taşıyorum. Bir haftadır banyo yapmadım. Mansur Yavaş bizi pişman etti.

#2
Foto - Mansur’un mağdur ettiği Ankaralılar şadırvanlara koştu! Başkent’te ‘bidon’ nöbeti

Veli Çelik: Vatandaş elinde bidonlarla su peşinde koşuyor. Tuvalete gidecek bile suyumuz yok. Eskiden sular kesilirdi ama belediye tankerle kapımıza kadar su getirirdi. Şimdi ne gelen var ne giden. Karşımıza çıkıp gerçek bir cevap veren dahi yok.

#3
Foto - Mansur’un mağdur ettiği Ankaralılar şadırvanlara koştu! Başkent’te ‘bidon’ nöbeti

Sadık Başlamak: Su akmıyor ama durmadan fatura mesajları geliyor. Büyükşehir hiçbir çözüm üretemiyor. Mansur Yavaş'ın belediyecilikten anladığı yok.

#4
Foto - Mansur’un mağdur ettiği Ankaralılar şadırvanlara koştu! Başkent’te ‘bidon’ nöbeti

Semra Polat: Bulaşıklar dağ gibi birikti. Çamaşırlar makinede kaldı. Mansur Yavaş bir de cumhurbaşkanlığına talip oluyor. Ankara'yı yönetemiyorsun, Türkiye'yi nasıl yöneteceksin? (Kaynak: Sabah)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

099

Cu ha pa yi bilmeyen tanımayan Öğrenmiş oldu..

Deli İbo

Ankaral'lılar hadi hadi şikayet etmeyin, 2000 yılının öncesinden Ankara'nın durumu daha iyi. Bak suyunuz yok, yolunuz yok ama çöpleriniz toplanıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı
Gündem

İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de sokakta motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 3 kişiden 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını ..
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözü..
Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti
Gündem

Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti

Ulaşamayacağı ciğere ‘murdar’ misali sahte diploması iptal olunca cumhurbaşkanlığı adayı olma hayali suya düşen yılın uyanığı İmamoğlu, Cumh..
Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı
Gündem

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun, Alevi vatandaşlara yönelik “S..et kazandık, kuduruyorlar, Alevi lobisini yıktık” açıklamaları hafıza..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23