Cenevre’deki ABD-Ukrayna görüşmeleri tamamlandı: Gözler Abu Dabi’de

Ukrayna’da devam eden savaşı bitirme hedefiyle başlatılan diplomatik trafik kapsamında, ABD ve Ukrayna heyetleri Cenevre’de bir araya geldikleri “ikili barış görüşmelerini” noktaladı. ABD tarafını Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un temsil ettiği zirvede, taraflar savaş sonrası Ukrayna’nın ayağa kaldırılması, ekonomik iyileşme ve kalıcı güvenlik sistemlerini ayrıntılı şekilde değerlendirdi.

RUS TEMSİLCİDEN AYRI DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Rus basınından sızan bilgilere göre, Rusya’nın müzakerecisi Kirill Dmitriev de görüşmelerin yapıldığı Hotel des Bergues’de hazır bulundu. Dmitriev’in ABD heyetiyle kapalı kapılar ardında bir araya geldiği ancak Ukrayna tarafıyla doğrudan temas kurmadığı kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Cenevre turunun ardından yaptığı değerlendirmede bir sonraki aşama için zeminin hazır olduğunu vurguladı. Zelensky, sıradaki kritik görüşmenin Mart başında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

GELECEK DÖNEMİN GÜVENLİK VE EKONOMİ PARAMETRELERİ

Müzakerelerin detaylarını paylaşan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Cenevre’deki temasların ABD ile ikili ve İsviçre’nin de dahil olduğu üçlü formatta yürütüldüğünü açıkladı. Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yapılan görüşmelerin ardından Zelensky ile bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Umerov; güvenlik standartları, ekonomik yatırımlar ve gelecekteki olası anlaşmaların iskeletini oluşturacak belgeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Ukrayna Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev’in de bu finansal planlama sürecine eşlik ettiği bildirildi.

BÜYÜK ÇAPLI CENAZE TAKASI GERÇEKLEŞTİ

Masa başında barış yolları aranırken, cephe hattında da önemli bir insani operasyon icra edildi. Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen yeni bir cenaze takasıyla, Rusya tarafı bin Ukraynalı askerin naaşını iade ederken; Ukrayna da 35 Rus askerinin cenazesini yetkililere teslim etti. Bu büyük çaplı takas, müzakerelerin insani boyutunda atılmış en somut adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.

LAVROV'DAN SAVAŞIN BİTİŞİNE DAİR "SON TARİH YOK" MESAJI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise barışın takvimi konusunda temkinli konuştu. Savaşın sona ermesi için bir zaman sınırlaması belirlemediklerini ifade eden Lavrov, Rus basınına verdiği demeçte, “Bizim için herhangi bir son tarih söz konusu değil. Belirlenmiş hedeflerimiz var ve bu hedeflere emin adımlarla ulaşıyoruz” dedi. Lavrov’un bu çıkışı, Moskova’nın müzakerelere rağmen kendi stratejik hedeflerinden taviz vermeyeceği şeklinde yorumlandı.