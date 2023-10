AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan terör devletine tepki

Özcan açıklamasında, “Gazze'yle dayanışma içindeyiz, Filistin halkının meşru talepleri ve haklarının tanınması, tarafların bir an evvel masaya oturması ve bölgenin huzura kavuşmasını tüm kalbimizle destekliyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık suçuna ise sözde medeni batı ülkeleri ve insan hakları savunucuları ne hikmetse tek kelime dahi etmiyor. Söz konusu Müslümanlar olunca ortada ne insan hakları kalıyor, ne medeniyet kalıyor, ne hak ne de hukuk kalıyor. İsrail’in Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı insanlık dışı muamele ne yazık ki insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir” şeklinde konuştu.

Ankaralılar İsrail Büyükelçiliği önüne akın ederek İsrail'i lanetledi!

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor. Terör devleti İsrail çatışmalar esnasında insanlık dışı saldırılar gerçekleştirip masum sivilleri hedef alırken, yaşanan drama Türkiye hariç dünya üzerindeki hiçbir ülke ses çıkarmamaya devam ediyor. Son olarak İsrail yaralı sivillerin tedavi gördüğü Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırdı. Yaşanan saldırı sonrası yüzlerce insanın hayatını kaybettiği öğrenildi. Söz konusu saldırıya karşı Türkiye’nin dört bir yanından İsrail’e lanet okunurken Filistinli Müslümanlara destek verildi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve beraberindeki binlerce vatandaş da İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek saldırıyı kınadı. İsrail Büyükelçiliği önünde binlerce Müslüman ile bir araya gelen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İsrail’in El-Mamedani Hastanesine gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi. Özcan burada yaptığı açıklamada, “İsrail’in Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı insanlık dışı muamele ne yazık ki insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.” ifadelerini kullandı.



“İsrail'in Filistin'e uyguladığı muamele insalık tarihine geçmiş kara bir lekedir”

İsrail’in mazlum Müslümanlara uyguladığı soykırıma tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “İsrail yıllardır Filistinli Müslümanları açık hava hapishanesinde esir tutuyor. Filistinli mazlumlar kendi topraklarında tutsak hayatı yaşamak zorunda bırakılıyor. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık suçuna ise sözde medeni batı ülkeleri ve insan hakları savunucuları ne hikmetse tek kelime dahi etmiyor. Söz konusu Müslümanlar olunca ortada ne insan hakları kalıyor, ne medeniyet kalıyor, ne hak ne de hukuk kalıyor. İsrail’in Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı insanlık dışı muamele ne yazık ki insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. İnsanların üzerine fosfor bombaları atan Siyonist caniler şimdi de yaraları sivillerin tedavi gördüğü Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırdı. Yaşanan saldırı sonrası binlerce insanın hayatını kaybetti. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduk. Bugün de kalplerimiz, dualarımız orada şehit olan kardeşlerimizle birlikte. İsrail’in katlettiği mazlumların kanı İsrail’e destek veren herkesin ellerindedir. “ şeklinde konuştu.

“Bu vahşeti durdurmak için tüm insanlık bir an önce harekete geçmelidir”

Özcan, “Genç, yaşlı, kadın çocuk demeden bütün mazlumları göz göre göre katlediyorlar ve ABD’si, İngiltere’si, Fransa’sı, Almanya’sı bu yapılanlara destek olmaya devam ediyor. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlık ve uluslararası mekanizmaları, adaleti ve hukuku savunan herkesi, harekete geçmeye, bu yaşanan insanlık zulmüne tepki vermeye ve bunu durdurmaya davet ediyoruz. İsrail’in insanlığa karşı işlediği bu suça ortak olmak kimseye fayda sağlamaz. Hastane bombalamak ne zamandan beri terörle mücadele oldu. Biz her zaman son nefesimize kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze'yle dayanışma içindeyiz, Filistin halkının meşru talepleri ve haklarının tanınması, tarafların bir an evvel masaya oturması ve bölgenin huzura kavuşmasını tüm kalbimizle destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Başkenti Kudüs olan Filistin Devletinin bir an evvel kurulmasını tüm ümmet adına arzu ediyoruz. Bölgeye barışın gelmesi ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'dan kan ve gözyaşı değil duaların yükselmesi en büyük temennimiz.” diye konuştu.

Gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve vatandaşlar ardından Gazze’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gazze’ye yönelik saldırıların bir an önce sonlandırılmasını isteyen vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından saat 04.00 sıralarında dağıldı.