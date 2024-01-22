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Siyaset AK Parti Ankara adaylarının tamamı yarın açıklanıyor!
Siyaset

AK Parti Ankara adaylarının tamamı yarın açıklanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-22 20:21:00 - 2024-01-22 20:23:15
AK Parti Ankara adaylarının tamamı yarın açıklanıyor!

Geçtiğimiz hafta içinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara ilçelerinin tüm başkan adaylarını yarın kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

Kulislerden edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin Ankara İlçe Belediye Başkan adayları yarın açıklanacak.

Geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın da Ankara ilçelerinin başkan adaylarını kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

Erdoğan, İstanbul’un 39 ilçesinin başkan adaylarını da geçtiğimiz Pazar günü açıklamıştı.

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