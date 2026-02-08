AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Şahin ‘Çirkin ve Aşağılık İfadeler’

İP’li Mehmet Emin Korkmaz’ın skandal hakaretlerine ise tepkiler dinmek bilmiyor. Başta Adalet Bakanı YılmazTunç olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti MKYK Üyesi, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve birçok isimden Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e destek açıklaması geldi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak yaptığı açıklamada Korkmaz'ın ifadelerini "hadsizlik" olarak niteleyerek Zeynep Güneş'e destek verdi. Öte yandan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’e yönelik sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlara sert tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Şahin, söz konusu ifadeleri “çirkin ve aşağılık” olarak nitelendirerek en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.

Demokratik siyasetin temelinde saygı, hizmet anlayışı ve millet iradesine hürmetin yer aldığını vurgulayan Şahin, kendilerinden olmayanı hazmedemeyip hakaret diline başvuran anlayışı milletin vicdanına havale ettiklerini belirtti. Şahin, ilgili kişi hakkında partisince ihraç süreci başlatılmış olmasının yapılan çirkinliği ortadan kaldırmadığını da dile getirdi.

Açıklamasında, tehditkâr ve seviyesiz üslup karşısında bazı çevrelerin sessiz kalmasının ibret verici olduğunu ifade eden Şahin, bu tutumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

AK Parti teşkilatları olarak hizmet siyasetinden, kardeşlik hukukundan ve insan onurunu esas alan anlayıştan asla taviz vermeyeceklerini vurgulayan Şahin, milletin değerlerine, inancına ve seçilmiş temsilcilerine uzanan her türlü dile karşı durmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.