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AK Parti adaylık töreninde duygusal anlar! Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım için hazırlanan yayınlanırken, Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:43
AK Parti adaylık töreninde duygusal anlar! Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

2019 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıklayacağı 

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım için hazırlanan film izletildi. Film izlediği sırada Yıldırım'ın zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:43
  1. İstanbul
  2. AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı
  3. Binali Yıldırım
  4. Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
  5. AK Parti
  6. yerel seçimler

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  • görkemgörkem42 dk önce
    ben genc imamlari tercih ederim ist. icin.. Binali de degerlidir ama Erzincan icin...

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