AK Parti aday tanıtımında sıcak gelişme
AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.
AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul'da AK Parti zirvesi! AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum da katıldı
Siyaset
Ümit Özdağ son kararını Türkiye'ye ilan etti: Seçimlerde iki ilde AK Parti ve MHP'yi destekleyeceğiz
{relation id:1821476 slug:'istanbulda-ak-parti-zirvesi-ak-parti-istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-adayi-murat-kurum-da-katildi'}
{relation id:1821448 slug:'ak-partiden-flas-yerel-secim-karari-tum-turkiyeye-boyle-ilan-edildi'}