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Gündem AK Parti aday tanıtımında sıcak gelişme
Gündem

AK Parti aday tanıtımında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-01-15 17:36:00 -
AK Parti aday tanıtımında sıcak gelişme

AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.

AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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