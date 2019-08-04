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AK Parti 2023 kadrosu için düğmeye bastı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti'de kongre sürecini erken başlatma kararı ‘değişim taleplerine’ verilen bir mesaj olarak değerlendirildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 08:44
AK Parti 2023 kadrosu için düğmeye bastı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabine ve parti yönetiminde değişime gitme beklentisi devam ederken, AK Parti’nin 2021 yılında yapılacak büyük kongresine ilişkin sürecin bir yıl erkene alınmasının, ‘değişim taleplerine’ verilen bir mesaj olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan AK Parti il başkanları toplantısında sürpriz bir çıkış yaparak, büyük kongre sürecini sonbaharda başlatacaklarını açıklamıştı. AK Parti, en son 18 Ağustos 2018 tarihinde kongre yapmıştı. Normal şartlarda 2021 Ağustos ayında yapılması gereken büyük kongre süreci de 2020’de başlatılacaktı. Ancak, Erdoğan’ın bu kararı ile birlikte kongre süreci bir yıl erkene alındı ve Eylül veya Ekim ayı birlikte belde-ilçe kongrelerinin yapılacağı belirtildi. AK Parti yönetimi tarafından hazırlanacak kongre takvimi kısa süre içinde Cumhurbaşkanına sunulacak.

Kabineye ‘küçük dokunuş’

AK Parti kaynaklarına göre, sonbaharda başlayacak büyük kongre sürecinden önce, kabine ve parti yönetiminde ‘küçük dokunuşlarla’ bir değişim yaşanacak. AK Parti kurmayları, bu değişikliklerin tartışmaların gündemden kalkmasından olabileceğine dikkat çekerek, “Kabine veya partide değişim olacaksa bile, Cumhurbaşkanı bunu hiçbir zaman bu tartışmalar sürerken yapmadı. Daha önceki uygulamaları da öyle. Ne zaman bu tartışmalar biter, o zaman adım atar. Bir gece ansızın değişimi görebiliriz” değerlendirmesini yapıyor.

Teşkilatlarda büyük değişim

Kongre öncesinde kabine ve partide köklü bir değişim beklenmemesi gerektiğini ifade eden AK Parti kaynakları, teşkilattan-parti yönetimine kadar olan tüm kademelerdeki büyük değişimin kongrelerle gerçekleşeceği dile getiriyor. Büyük kongrenin önümüzdeki yıl Mayıs veya Haziran ayında yapılabileceği ifade edilirken, özellikle teşkilatlarda köklü değişiklikler yapılacağı ve AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroların getirileceği belirtiliyor. AK Parti yönetimi, 24 Haziran 2018 milletvekilli seçimlerinden bu yana, teşkilatların performansı ile ilgili değerlendirme raporu tutuyor. Bu raporlara dayanarak da özellikle vatandaşla ilişkisini kesen, Cumhurbaşkanının tarifi ile ‘Millete tepeden bakanlarla’ yollar ayrılacak.

Dışarıdan seyredenler

AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanının sadece milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantıları ile yetinmeyip, hem STK’lar hem de diğer bazı toplum kesimlerinin görüşünü alarak, partideki değişim konusunda hazırlık yaptığını dile getiriyor. Büyük kongre takviminin erkene alınması ile birlikte, teşkilatlarda bir canlanma yaşanacağına dikkat çeken AK Parti kurmayları, “10 milyonun üzerinde üyemiz var, ama bunların sadece 5 bini aktif olarak çalışıyor. Teşkilatlarla uzun zamandır belli kişiler ve grupların hâkimiyeti var. Dışarıdan da bunları izleyen partililerimiz var. Dışarıdan seyredenleri teşkilatlara alarak ve üyelerimizin daha aktif çalışmasını sağlayacak şekilde değişimlerin olması hedefleniyor” dedi.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 08:44
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti
  3. değişim

YORUM YAZ

  • AlperAlper23 dk önce
    İzmir Gaziemir akp meclis üyelerini bir araştırın bakalım.Chp lilerle aynı masada içkili alem yapıyorlar,dindar insanların oyları ile CHP li kadrolar her yere yerleştiriliyor maalesef!
  • Orhan Polat (Yönetim Bilim İnsanı)Orhan Polat (Yönetim Bilim İnsanı)34 dk önce
    STATÜKO, il ve ilçelerde değişim veçalışma ile değil, az olsun benim olsun PATRONAJ ve NEPOTİZM mantığı ile tüm siyasi partilerde ve STK'larda vardır. Bence HALK teşkilatlarda yeni, samimi, çalışkan, mütevazi, inançlı, milli, yerli, eğitimli, katılımcılığa önem veren ve yüreklere dokunan yüzler görmek istiyor. Şark kurnazlığı ile birbirlerinin sürekli kazanması iöin çalışan teşkilatlar istemiyor. Seçim sonuçları ve il/ilçe üye kayıt durumu, etkinliklerve katılımcılık durumu en somut göstergedir. LİDER arkasında izleyenleri olan kişidir. Bazı yönetciler keraneti kendinde sayıyor. AK Partinin lideri Recep Tayyip Erdoğandır. Lider doğru işi yapar, yönetici ise işi doğru yapar. Bence Reis doğru işi yaptıkça halkın desteğini almaya devam edecektir.Dua ile.
  • uyan tcuyan tc43 dk önce
    bu gidişle akp yi 2023 değişimi bile kurtaramayacak. nedir rezil durumlar adaleşin içi leş kokuyor akp suskunbir sürü çıkması gereken ciddi kanunlar var akp gidip naylon poşet kanunu çıkartıp 25 kuruşluk ticaret yapmaktalar. hanımıda sıfır atık proje başkanı aylık maaşı en az 30 bin tl dir. kızı danışman damadı bakan ooohhh yokmu daha yan gelip yatan. akp kendi kendini bitirmiştir. al birini vur diğerine mnisali
  • İ.KESKİNİ.KESKİN50 dk önce
    Gazi Cumhurbaşkanım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Yollar, tüneller, şehir hastaneleri, köprüler, metrolar,gemiler,tanklar,ataklar,hürjetler okullarımızın neredeyse tamamına akıllı tahtalar-tabletler(bence en önemlisi),harçsız üniversite olanağı, bedava ders kitabı,dönüm dönüm artan yeşil alanlar, barajlar, her türlü yatırım ve iş kurma ortamı vs...vs..Yola devam İnşallah. Anlayana sivrisinek saz, anlamayan zaten andaval.
  • BenceBence1 sa önce
    Ak parti kazansada kaybetsede.olan millete olur.cùnkù bùtūn partilerin yòbetimlerinin hali vakti iyi.cocuklarida gūzel yerlerde.Allah millete hayir olani versin.
  • Allahdan korkarim sadeceAllahdan korkarim sadece2 sa önce
    Bir dahaki dòneme Ak ve mhp genel başkanlari genclerden olmali.dìģerleri onlara destek olmali.
  • Milletin dediği olurMilletin dediği olur2 sa önce
    Sandiģa saygiliyiz.Izmir istanbul ankara vb būyūk şehirler isvicre uetd yolun başimi sonumu olduğunu belirliyor.para iş son model lūks araba.múslūman zengin olmali.eyūp el ensariler değil.zenginlerin masasina gidilmeli.
  • IsmailIsmail2 sa önce
    Kuran ve sunnet uzerine, nizami beyt yani vatan ve nizami alem icin ilahi kelimetullah yolunda gitmezseniz, simdiye kadar yapilan bazi ciddi munafikliklara aynen devam ederseniz, islam davasina bas koymus dertli muslumanlar yerine, buyuk olcude su anda oldugu gibi, ehli dunya olan riyakar gafil ve munafik takimini istihdam etmeyi surdururseniz, vs vs vs ..... hic ellemeyin, birakin oldugu gibi kalsin hersey daha iyi!!! La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbinAllah ve nimel vekil.
  • Serhat DemiraySerhat Demiray2 sa önce
    Allah nasıl bilirse öyle yapsın cumhurbaşkanı,tayyip erdoğan olarak severimde sizi,şu milliyetciyim diyipnamertce 2.hesap peşinde hesabı olanlara,şeriatcıyım deyip aynı hesapta olanlara ,sözünü tutamayan ahdine sadık olamayan dengesiz haramzadelere makamınnın kapısına gelen masuma yıllardır onursuzca yaptıkları haberlerin yedikleri haramları yanlarına kaldığı bi din ve devlet haline getirdin bu toprakları şehirlerin evliyaların sultanların ahı da masumkarınki kadar sana yeter.
  • saygısaygı3 sa önce
    yiyiciler içiciler kötü işler yapanların biri gidip biri gelecekse buna değişim denmez. yıllardır değişim deyince bunu gördük.ey resi sesimize kulak ver seni yolsuzluk namussuzluk rüşvetle mücadele için getirdik. ama getirdiğin seçtiğin adamlar tersini aypıp sandıkta gömdüğümüz partilerin yolundan gidip bunları daha da yaygınlaştırdılar. bizde 5 haziran ve 23 haziranda ders verdik ama anlamadın. sesimize kulak verip 24 haziran günü kabinede, yönetimde radikal değişimşer yapmalıydın. tekrara güvenimizi almalıydın. bunu da yapmadın. etrafındakilerin ne olduklarını na yaptıklarını biz biliyoruzda sen bilmiyormusunki bize rağmen orada tutup yanlış yaptırmaya devam ediyorsun. bu gidiş gidiş değil. memleket zarar görüyor ahiret var Allah var hesap var. unutma. ona havale eder ellerinden öperim saygılarımla. AHİRETTE GÖRÜŞMEK ÜZERE
  • DEVASA DEĞİŞİMDEVASA DEĞİŞİM3 sa önce
    Başlıkta büyük değişim diyor. İçeriği okuyorsun "minik dokunuşlar" yazıyor. Neyse en kötü ikinci bir tokat daha yiyeceksiniz.
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Sıkıntı Erdoğanın kendisinde çünkü halkın istemediği şeyleri yapmakta direnip inat ediyor hatalarını kabulden kaçınıyor çevresindekiler de onun bu herşeyi bilirim tavrına karşı gelmeyen tipler karşı gelseler eleştirseler diğerleri gibi harcanacaklarını biliyorlar Başbakanlık yapmış Binali Yıldırım istnbul belediye başkanlığı için ne hallere düşürüldü görmedinizmi? Erdoğanın bu zihniyetiyle ve çevresindeki evet efendim sepet efendimcilerle Akparti battıkça batıyor çözüm Erdoğanın işi bilenlerden fikir alması hatalarını kabul etmesi halkla inatlaşmamasıdır çünkü halk derdini çok iyi anlatıyor tabi anlamak isteyene...
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 4 sa önce
    Bülent Arınç ve YÜKSEK İSTİŞARE KURULU üyeleri degişecekmi, Egemen Bağış gibi sota,ya yatan vurguncular göreve getirilecekmi millet ona bakar. Hiçbir kimse reisin fedakarlıgını inkar edemez
  • Ahmet TanerAhmet Taner4 sa önce
    Bu yazımı unutmayın. AKP dümeni kilitlenmiş bir araç gibi acı sona doğru gidiyor. Sizin 2-3 yıldan beri hemen hemen her gun yaptıgınız,hainler hariç, halkın tamamının istediği konulardakihaberlere ragmen, 6284, istanbul sözleşmesi gibi, kılı bile kıpırdamadı. Boşuna halkda zayıf bile olsa umut uyandırmayın, sonra aynı tas aynı hamam olunca nefret dahada artıyor. Seçimde öcalandan umut bekliyen zihniyet, A. Aksu, C Çiçek, vs tarihi geçmiş siyasileri şimdi de danışman yaptı. İşte size iddiamın en açık delillerinden biri. İnşallah Turkiyeyi daha ileriye taşıyacak yeni bir kadro veya oluşum meydana çıkar. AKP OUT.....
  • hasenathasenat4 sa önce
    bizaati erdoğanın kendisi değişmeden akp değişmez, erdoğansız yaprak kımıldamadığına göre tek sorumluda erdoğandır. başkalarını eleştirerek, kınayarak veya partiye zarar veriyor diyerek kendinizi kandırmayın. çalanlar, yolsuzluk yapanlar, rüşvet yiyenler akraba eş ve dostu devletin her kademesine getirenlerbaşa bakıp aynısını yapıyorlar yani tepe noktası alta yansıyor. ayaklara yön veren baştır.sorumluda baştır.
  • Malatya Malatya 4 sa önce
    Lütfen bu yazdigimi Tayyip erdoğan lütfen görsün malatya yönetimi değişsin teşkilat üyeler hepsi değişsin partiyi mahvetti malatya teşkilatı Allah için bu yazı okunsun

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