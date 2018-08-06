AK Parti 1.2 milyon kişilik dev bir teşkilat

YENİ AKİT / ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Akit’e önemli açıklamalarda bulunarak yerel seçimlerde il bazında ittifak yapılmasına sıcak baktıklarını, son kararı parti kurullarının vereceğini belirtti. “AK Parti bir idealin partisidir” diyen Ataş, “Sırf adının başına sıfat eklensin diye gelenlerin yeri yoktur yanımızda” şeklinde konuştu.

18 Ağustos’ta yapacağınız 6. Olağan Büyük Kongre’ye teşkilatları tamamlamış olarak hazır mısınız?

AK Parti olağan büyük kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu’nda yapacağız. Herkes kendi alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Delege çalışmalarımızı yaptık ve yasal süresi içerisinde YSK’ya teslim ettik. Onlar da gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bize iadelerini yapacak ve bizde askı süresini açacağız. İtirazlar olursa değerlendireceğiz.

Bu çalışmalarınızı yerel seçimlere hazırlık olarak değerlendirebilir miyiz?

Yerel seçimlere 8 ay kalmasına rağmen bir başlama noktası diyebiliriz. Ama adaylık çalışmaları ile ilgili bir başlangıç değildir. Onu genel başkanımız ve partimizin yetkili kurulları belirler. 6. Olağan Büyük Kongre’de yeni MKYK ve MYK oluşacak.

“ADINA SIFAT ARAYANIN AK PARTİ’DE YERİ YOK”

Bu çalışmalardan sonra ‘metal yorgunluğu’ atıldı diyebilir miyiz?

Siz bu söylemi teşkilatlara mal ederseniz haksızlık olur. Metal yorgunluğu sadece teşkilatların üzerine alması gerek bir yorgunluk değildir. Bunu çok boyutlu düşünüyorum. 16 yıldır iktidardayız. Şimdi teşkilatlarımız 3 yılda bir kongrelerini yaparlar ve yenilenirler. Biz genel merkezden bütün teşkilatlarımızı izleriz. Her hafta 81 il ve 972 ilçemiz yönetim kurulu toplantısını mutlaka yaparlar. Aynı şekilde kadın kollarımız, gençlik kollarımız ilçelerde, beldelerde, illerde bu toplantıları yaparlar. Biz mazeret olarak iki şeyi kabul ederiz; biri Allah göstermesin koma halinde hastalık, biri de ölümdür. Eğer vakit ayırabileceksen yönetime katıl, yoksa katılma diyoruz. AK Parti bir idealin ve davanın partisidir. Sırf adının başına sıfat eklensin diye gelenlerin yeri yoktur yanımızda. Bizim tüzüğümüzde bir madde vardır. Mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği düşer. Buna hiçbir çalışanımız tolerans göstermez ve direk uygulanır.

“AKTİF TEŞKİLATIMIZ 1 MİLYON 200 BİN KİŞİ”

Şimdi metal yorgunluğa tekrar dönecek olursak; göreve geldiğimden beri kongreden önce 230’a yakın ilçe başkanı, 22 il başkanı değişti. Kongre sürecinde 400’e yakın ilçe başkanı, 34 il başkanı değiştirdik. Total olarak aktif teşkilat yapımız 1 milyon 200 bin kişi yapar. Bunların içinde görevini aksatan illa ki vardır. Mümkün mertebe onları gördükçe uyarıyoruz. Dikkate almazlarsa o zaman değiştiriyoruz. 16 yıldır iktidarız, bürokrasinin metal yorgunluğunu da siyasetçi ödüyor. Görevini yapanları tenzih ederek söylüyorum, bugün görevinin hakkını vermeyen bürokraside bazı insanlar var. Toplumumuzun oraya da sesini yükseltmesi gerekiyor.

“YEREL SEÇİMLERDE CUMHUR İTTİFAKI İL BAZINDA OLABİLİR”

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olursa teşkilat buna hazır mı?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile şartlarımızı konuştuk, anlaştık ve ittifak yaptık. Ümit ederiz yerel seçimlerde de sadece zamanla sınırlı olmayan bir ittifaka dönüşür ve devam eder. Türkiye’nin hayrına bir ittifaktır. Ama neticede bunu partimizin yetkili kurulları tartışır, kararı verir. Millet menfaati esas alınmak şartıyla ittifakların yapılmasına her zaman olumlu bakıyorum. Yerel seçimlerde ittifak yapılabilecek yerler var. 972 ilçe, 387 belde, 81 il var. 10 binlerce meclis üyeliği var. Bütün bunlara baktığın zaman bu ittifak yerelde her yerde yürütülebilir mi yürütülemez mi? Belki il bazlı ittifaklar yapılabilir. İlçe bazlı ittifaklar yapılabilir mi bilemiyorum. Şu anda bir şey söyleyemiyorum. Onu partinin yetkili kurulları zamanı geldiğinde oturur tartışır.

Amerika’nın yaptırımları hakkında ne düşünüyorsunuz?

ABD’nin bakanlarımız üzerindeki yaptırım kararı bölgesinde söz sahibi olmuş bir Türkiye’yi hazmedemeyen çevrelerin, ‘Türkiye’yi acaba köşeye sıkıştırabilir miyiz?’ gayretine dönüşmüştür. 16 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin hala yüzde 42.6 oy alabilir pozisyonda olması birilerini rahatsız ediyor. Savunma sanayisini yüzde 30’lardan yüzde 70’lere taşıyan, kişi başına düşen milli geliri 3 bin dolardan alıp 10 bin doların üzerine çıkaran Türkiye’den bahsediyoruz. 70 yılda yapılan havalimanlarına 16 yılda biz 29 tane daha ilave ettik. Birileri bunlardan rahatsız oluyor. 40 yıldır Türkiye’yi terörle baş başa bırakan güçlerin, ‘siz terörle boğuşun, biz filmimizi oynayalım’ diyenlerin filminin bittiği noktadayız. ‘Türkiye’yi durdurmazsak yarın karşımıza rakip olarak çıkacak’ düşüncesiyle hareket ediyorlar.

“PENSİLVANYA’DAKİ ŞARLATANIN AMACI İÇ KARIŞIKLIK”

Bütün ajanlarını Türkiye’ye gönderip, ‘Türkiye’de iç karışıklık çıkaralım’ diyenlerin ajanları burada tutuklanınca feryat etmeye başlıyorlar. Pensilvanya’daki şarlatanı orada tutmalarının sebebi bu. 15 Temmuz hain darbe girişimini birlikte hazırladılar. Sosyal medya üzerinden ismini vermek istemiyorum ‘Amerika’nın bu yaptırım kararını diğer Avrupa ülkelerinden de bekliyoruz’ diye paylaşım yapan alçaklar var. Birliğimizi 15 Temmuz’da nasıl gösterdiysek ve bu zaferi silahsız elde ettiysek milletimizdeki vatana sahip çıkma arzusu oldukça bize hiç kimse etki edemez.

“HERKESTEN BAŞKANIMIZIN PERFORMANSINI BEKLİYORUZ”

Son olarak teşkilata ve okuyucularımıza ne söylemek istersiniz?

AK Parti iktidarları döneminde ülkemizin nereden nereye geldiğini ve kazanımlarını milletimiz görüyor. Bu kazanımların önünü kesmeye çalışanları da görüyor. Bu coğrafyada bin yıldan fazla süredir birliğimizi koruduğumuz zamanlar en güçlü ülkelerden birisi olmuşuzdur. Birliğimizi bozduğumuz zaman da kazanımlarımızın çoğunu kaybetmişizdir. AK Parti, Türkiye’nin omurgasıdır. Bütün teşkilat mensuplarımızın, ülkemizin ve milletimizin bekası için hiçbir mazerete sığınmadan, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alarak gösterdiği performansın aynısını bekliyoruz. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız en güzel miras kalkınmış bir ülkedir.