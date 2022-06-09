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Gündem AK Grup Başkanvekilinden Aybüke öğretmene anma
Gündem

AK Grup Başkanvekilinden Aybüke öğretmene anma

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Batman'ın Kozluk ilçesinde, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 16:47:00 -
AK Grup Başkanvekilinden Aybüke öğretmene anma

YENİ AKİT  ANKARA

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 5 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın unutulmadı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle anıyorum” dedi.

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