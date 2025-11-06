Ajax Teknik Direktörü John Heitinga Galatasaray maçı sonrası konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Ajax'ta Teknik Direktör John Heitinga, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Gerçek Bir Forvet Golü Yedik"

Maçın özellikle ilk bölümündeki performanstan memnun olduğunu belirten Heitinga, kırılma anını şu sözlerle ifade etti:

"İlk 60 dakika pek bir şey vermedik, iyi oynadık. İkinci yarıya iyi başladık ama gerçek bir forvet golü yedik. Savunmamızı daha iyi yapmalıyız."

Bu sözlerle Heitinga, Galatasaray'ın gollerini atan Victor Osimhen'in bitiriciliğine ve golün niteliğine dikkat çekti.

"Bir Gün Şansın Bizim Tarafa Dönmesini Bekliyoruz"

Takımında ilerleme kaydettiğini düşünen Heitinga, geleceğe dair umutlu konuştu:

"Takımda bir gelişme gördüm ve adımlar atıyoruz. Bir gün şansın bizim tarafımıza dönmesini bekliyoruz. İyi yaptığımız şeylere devam etmeliyiz. Orta saha oyuncularının doğru seçimler yapması nedeniyle bu maçta oyun çok daha olumluydu. Bunun şimdi sonuç vermesi gerekiyor. Şu an için biraz acı verici ama odak noktamız pazar günü oynayacağımız maç."

Ajax, Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyetin ardından ligde Utrecht deplasmanına hazırlanacak. Heitinga, oyuncuları için işlerin düzelmesini dilediğini belirterek, "Birbirimiz için mücadele ediyoruz. Bu yüzden çocuklar için de sonunda işler yoluna girerse çok iyi olur" açıklamasını yaptı.