Ajax, Şampiyonlar Ligi maçına 17 kişilik kadroyla çıkacak

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak Hollanda temsilcisi Ajax, birçok as futbolcusunu takım kafilesine almadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Midtjylland ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma için takım kafilesinde 17 futbolcunun yer aldığı ve konuya ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra verileceği ifade edildi.

Hollanda basınında yer alan haberlerde, yapılan son kontrolde Ajax'ta 11 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle takım kafilesinden çıkarıldığı belirtildi.

Takım kafilesinde yer almayanlar arasında Dusan Tadic, Davy Klaassen, Andre Onana, Maarten Stekelenburg ve Ryan Gravenberch gibi önemli oyuncular da bulunuyor.



