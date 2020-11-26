  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ajax, Midtjylland engelini kolay geçti
Spor

Ajax, Midtjylland engelini kolay geçti

Ajax, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Danimarka ekibi Midtjylland'ı sahasında 3-1'lik skorla yenilgiye uğrattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 05:44:00 -
Ajax, Midtjylland engelini kolay geçti

Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Hollanda ekibi Ajax ile Danimarka temsilcisi Midtjylland karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Ajax 3-1 kazanarak rahat galibiyet aldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ardından Ajax ikinci yarıda adeta açıldı. 47. dakikada Gravenberch, 49. dakikada Mazraoui'nin golleriyle iki farklı öne geçen Ajax, 66'da David Neres ile farkı üçe çıkararak kazanma isteğini gösterdi. 80. dakikaya gelindiğinde Mabil, konuk ekip Midtjylland'ın farkı ikiye indirmesine neden oldu.

90+1. dakikada Sviatchenko kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve Ajax sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ajax 7 puana yükselerek Liverpool'un kaybettiği haftayı galibiyetle değerlendirdi ve gruptan çıkma adına iddiasını sürdürdü. Danimarka ekibi Midtjylland ise 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli koronavirüs aşımızı Nisan ay..
Gizli ortak HDP'den muhalefete çağrı
Siyaset

Gizli ortak HDP'den muhalefete çağrı

CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi'nin gizli ortağı HDP, muhalefete çağrı yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, gizli ortaklarına HDP konusun..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay