Ajax hangi ülkenin takımı? Ajax oyuncu kadrosu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci maçları başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax takımı ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de 6. hafta geride kalırken Süper Lig’de 14 puanla 3. sırada yer alan BJK, Şampiyonlar Ligi Ajax maçına hazırlanırken, futbolseverler Ajax hangi ülkenin takımı? sorusunu merak ediyor. Peki Ajax nerenin takımı? Ajax ne zaman kuruldu? Ajax oyuncuları kimler? İşte Ajax oyuncu kadrosu.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında 28 Eylül Salı günü Ajax'a konuk olacak. Peki Ajax hangi ülkenin takımı? Ajax takımında kimler oynuyor? Ajax oyuncu kadrosu...
Amsterdamsche Football Club Ajax, daha çok bilinen isimleriyle AFC Ajax, Ajax Amsterdam ya da Ajax (ismin geçmişi Aias'a dayanır), Amsterdam merkezli profesyonel Hollandalı futbol kulübü. Dünya'nın belli başlı futbol takımlarından olan Ajax, 1900 yılında kurulmuştur. Maçlarını 54.990 kişilik Johan Cruyff Arena'da oynar. Ajax dünyaca ünlü altyapısı Jong Ajax ile tanınan çok köklü bir kulüptür. Avrupa'nın en önemli 14 kulübünün bulunduğu eski G-14 kurulunda bulunmaktaydı. Ajax kazandığı birçok kupayla dünyanın en başarılı takımlarından birisidir, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'na göre 20. Yüzyılın En Başarılı yedinci kulübüdür.
Ajax logo ve forması
Ajax, renklerini beyaz forma üzerine kırmızı çapraz şerit olacak şekilde değiştirmek zorunda kaldı.
Ajax oyuncu kadrosu
Bruno Varela (Benfica'dan kiralık)
Perr Schuurs
Joël Veltman
Edson Álvarez
Kik Pierie
Donny van de Beek
David Neres
Carel Eiting
Klaas-Jan Huntelaar
Dušan Tadić (kaptan)
Quincy Promes
Noussair Mazraoui
Siem de Jong
Daley Blind (2. Kaptan)
Răzvan Marin
Zakaria Labyad
Lisandro Martínez
Hakim Ziyech
Lassina Traoré
André Onana
Jurgen Ekkelenkamp
Noa Lang
Sergiño Dest
Ryan Gravenberch
Nicolás Tagliafico
Hassane Bandé
Dominik Kotarski
Benjamin van Leer