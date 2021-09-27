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Spor Ajax hangi ülkenin takımı? Ajax oyuncu kadrosu
Spor

Ajax hangi ülkenin takımı? Ajax oyuncu kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci maçları başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax takımı ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de 6. hafta geride kalırken Süper Lig’de 14 puanla 3. sırada yer alan BJK, Şampiyonlar Ligi Ajax maçına hazırlanırken, futbolseverler Ajax hangi ülkenin takımı? sorusunu merak ediyor. Peki Ajax nerenin takımı? Ajax ne zaman kuruldu? Ajax oyuncuları kimler? İşte Ajax oyuncu kadrosu.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 15:29:00 - 2021-09-27 15:30:00
Ajax hangi ülkenin takımı? Ajax oyuncu kadrosu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında 28 Eylül Salı günü Ajax'a konuk olacak. Peki Ajax hangi ülkenin takımı? Ajax takımında kimler oynuyor? Ajax oyuncu kadrosu...

Amsterdamsche Football Club Ajax, daha çok bilinen isimleriyle AFC Ajax, Ajax Amsterdam ya da Ajax (ismin geçmişi Aias'a dayanır), Amsterdam merkezli profesyonel Hollandalı futbol kulübü. Dünya'nın belli başlı futbol takımlarından olan Ajax, 1900 yılında kurulmuştur. Maçlarını 54.990 kişilik Johan Cruyff Arena'da oynar. Ajax dünyaca ünlü altyapısı Jong Ajax ile tanınan çok köklü bir kulüptür. Avrupa'nın en önemli 14 kulübünün bulunduğu eski G-14 kurulunda bulunmaktaydı. Ajax kazandığı birçok kupayla dünyanın en başarılı takımlarından birisidir, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'na göre 20. Yüzyılın En Başarılı yedinci kulübüdür.

Ajax logo ve forması

Ajax, renklerini beyaz forma üzerine kırmızı çapraz şerit olacak şekilde değiştirmek zorunda kaldı.

Ajax oyuncu kadrosu

Bruno Varela (Benfica'dan kiralık)

Perr Schuurs

Joël Veltman

Edson Álvarez

Kik Pierie

Donny van de Beek

David Neres

Carel Eiting

Klaas-Jan Huntelaar

Dušan Tadić (kaptan)

Quincy Promes

Noussair Mazraoui

Siem de Jong

Daley Blind (2. Kaptan)

Răzvan Marin

Zakaria Labyad

Lisandro Martínez

Hakim Ziyech

Lassina Traoré

André Onana

Jurgen Ekkelenkamp

Noa Lang

Sergiño Dest

Ryan Gravenberch

Nicolás Tagliafico

Hassane Bandé

Dominik Kotarski

Benjamin van Leer

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