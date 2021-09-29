Ajax-Beşiktaş maçında Benoit Bastien tepki çekti

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Temsilcimizin, Kenan Karaman'la farkı 1'e indirdiği golün sayılmaması ise Beşiktaşlıları isyan ettirdi. Fransız hakem Benoit Bastien'in gol öncesinde milli futbolcunun faul yaptığını hükmetmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kenan Karaman'ın golü geçersiz sayıldı

Ajax maçı 2-0 önde götürürken, 61. dakikada Can Bozdoğan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Kenan Karaman topu ağlara gönderdi. Ancak Fransız hakem Benoit Bastien, milli futbolcumuzun topu önüne alırken faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı. Bu karara siyah-beyazlılar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarı sosyal medyada UEFA’ya seslenerek, ‘Şampiyonlar Ligi bu senin hakemin mi?’ ifadelerini kullandı. Fransız hakeme tepkiler çığ gibi sürerken maçta çaldığı faul düdükleri de tartışmaya eklendi.

Maçın hakemi Benoit Bastien, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Helsinki ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmada tartışmalı kararlar vermişti. Fransız hakem, Fenerbahçe'nin net penaltısını es geçmişti.