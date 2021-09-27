Ajax Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ajax Beşiktaş maçı kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 226. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 225 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 94 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 329 gol gördü.

Ajax Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu Ajax Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü oynanacak. Amsterdan Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Maç, Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.

Ajax Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri

Ajax: Pasveer, Mazouri, Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Tadic, Haller, Neres

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Umut, N'Sakala, Josef, Kenan, Oğuzhan, Salih, Rıdvan, Batshuayi

UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş istatistikleri

Siyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, yarınki rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti. İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.

Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamlarken, deplasmandaki karşılaşmayı 2-1 mağluptamamladı.

Beşiktaş, Hollanda ekiplerine karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşısında gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş rakibini deplasmanda 2-1 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptıkları 8 maçın 5'ini kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.