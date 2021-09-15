Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman hangi gün?
Şampiyonlar Lig C Grubu ilk maçında mağlup olan Beşiktaş'ta gözler bir sonraki maça çevrildi. Futbolseverler, Ajax-Beşiktaş maçının ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Dortmund’a 2-1 yenildi. U sonucun ardından pek çok kişi siyah-beyazlıların bir sonraki maçına gözlerini çevirdi. Peki, Beşiktaş Ajax maçı hangi gün?
Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman hangi gün?
Beşiktaş gruptaki ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Hollanda'da oynanacak mü Eylül Eylül'de Hollanda'da oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.