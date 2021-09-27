Ajax, Batshuayi'den çekiniyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Hollanda temsilcisi Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, siyah-beyazlı ekip karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.

Ten Hag, maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da futbolcusu Daley Blind ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

UEFA organizasyonlarında hiçbir maçın kolay olmadığını dile getiren Ten Hag, "Şampiyonlar liginde kolay maç yok. Beşiktaşlılar kendilerine çok güveniyorlar ancak biz de kendimize güveniyoruz." dedi.

Beşiktaş'ın teknik olarak iyi futbolculardan kurulu harika bir ekip olduğunu kaydeden Ten Hag, "Yarınki maçta eksikleri bulunabilir ama en çok çekindiğim futbolcuları Michy Batshuayi sahada olacak." ifadelerini kullandı.

Ajax'lı futbolcu Daley Blind ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın her zaman özel olduğunu vurgulayarak, yarın stadyumda oluşacak havayı merak ettiğini aktardı.

Blind, "Bence iyi yoldayız ve turnuvada güzel bir şekilde ilerleyebiliriz. Her maçı ayrı ayrı değerlendirmemiz gerek. İyi yerlere gelebiliriz. Daha fazlasını yapabiliriz. Çok çalışmamız gerekiyor. Böylelikle kendimizi daha fazla güçlendirebiliriz." şeklinde konuştu.

Ajax takımı, basın toplantısının ardından stadın yakınında bulunan bir sahada son antrenmanını gerçekleştirdi.