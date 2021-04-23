Ajax 37 yaşındaki kaleci Pasveer'le anlaştı

Hollanda Ligi'nde adım adım şampiyonluğa giden Ajax bir yandan da önümüzdeki sezon transferleri için şimdiden kolları sıvadı.

Kırmızı beyazlılar, Vitesse'te forma giyen ve sezon sonu serbest kalacak olan Remko Pasveer'i renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılar 37 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Pasveer sezon sonunda takıma katılacak.

Kariyerinde Twente, PSV Eindhoven, Heracles ve Go Ahead Eagles formaları da giyen Pasveer bu sezon 33 maçta görev yaptı ve kalesinde 30 gol gördü. Vitesse şu ana kadar topladığı 56 puanla dördüncü sırada yer alırken Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor.