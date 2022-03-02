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Dünya Ajanslar son dakika duyurdu: Rusya'dan 'NATO ile savaş' açıklaması
Dünya

Ajanslar son dakika duyurdu: Rusya'dan 'NATO ile savaş' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko'nun NATO ile ilgili yaptığı açıklama dünyaya son dakika olarak duyuruldu. Grushko açıklamasında Rusya ile NATO arasında çatışma riskinin tamamen göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 17:35:00 -
Ajanslar son dakika duyurdu: Rusya'dan 'NATO ile savaş' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Rus basınına değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışma riskinin olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Grushko, Rusya ile NATO arasında çatışma riskinin tamamen göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Grushko, "Elbette riskler ortaya çıkıyor. (Ukrayna'ya) silah tedarik programı konusunda son derece endişeliyiz ve bu durumda her şey çok tehlikeli. (NATO ile) Hiçbir olay olmayacağının garantisi yok ve bu olayların kesinlikle istenmeyen bir yöne tırmanmayacağının da garantisi yok" dedi.

Rusya ile NATO arasındaki bu tür olayların potansiyel risklerine değinen Rus diplomat, Moskova yönetiminin NATO'nun Ukrayna'daki duruma askeri olarak müdahale etmemesinin "mantıklı" olduğuna inandığını kaydetti. Grushko, "Bu, NATO'nun eylemlerinde en azından bir miktar sağduyu bulunduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

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