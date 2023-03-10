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Dünya 'Ajanlık' yasa tasarısına karşı gösteriler devam ediyor!
Dünya

'Ajanlık' yasa tasarısına karşı gösteriler devam ediyor!

Gürcistan Parlamentosunda ön onayı alınan yabancı ajan yasa tasarısına tepki gösteren muhalifler tekrar protesto gösterisi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 09:14:00 -
'Ajanlık' yasa tasarısına karşı gösteriler devam ediyor!

Tiflis'te gece saatlerinde Parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, protestolara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının yarınki oturumda parlamentodan derhal geri çekilmesini talep etti.

İki gün süren gösterilerin ardından Gürcistan hükümetinin, yasa tasarısını geri çekeceğini resmi olarak açıklamasına rağmen çok sayda vatandaş yaklaşık 3 saat boyunca gösteri düzenledi. Protestocular, gösterilerde Gürcistan, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıdı.

Muhalifler yarın saat 11.00'de tekrar parlamentonun önünde bir araya geleceklerini ve söz konusu yasa tasarısının geri çekilmesi sürecini buradan takip edeceklerini belirtti. Tiflis'te Şota Rustaveli Caddesi'nde düzenlenen protesto gösterisi olaysız şekilde sona erdi.

Daha önce iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinden ayrılan bazı milletvekillilerden oluşan muhalefetteki "Halkın Gücü" partisinin parlamentoya sunduğu ve ön onayı alan yasa tasarısının yarın resmi olarak geri çekilmesi bekleniyor.

Yasa tasarısı

"Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.
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Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istiyordu. Muhalifler tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, Parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıktı.

Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, Parlamentoda 7 Mart'ta ön onayı alınan "yabancı etkinin şeffaflığı" adlı yasa tasarısının geri çekilme sürecini başlattıklarını duyurmuştu. Buna rağmen muhalifler eylemlere devam edeceğini açıklamıştı.

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