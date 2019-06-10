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Aizonai Antik Kenti bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve binlerce yıllık tarihi kalıntılarıyla Kütahya’nın dünyaya açılan penceresi olan Aizonai Antik Kenti’ne 9 günlük bayram tatili süresince Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akını yaşandığı bildirildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:48
Aizonai Antik Kenti bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve binlerce yıllık tarihi kalıntılarıyla Kütahya’nın dünyaya açılan penceresi olan Aizonai Antik Kenti’ne 9 günlük bayram tatili süresince Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akını yaşandığı bildirildi.


Aizonai Antik Kentine Bayram tatili dolayısıyla düzenlenen turlarla ziyaret eden vatandaşlar gördükleri büyüleyici tarihi güzelliklere hayran kalıyorlar. Afyonkarahisar, Manisa, Bolu, Sakarya, İstanbul ve daha birçok il ve büyükşehirden ziyaretçiler, binlerce yıllık tarihi güzellikleri ziyaret edip, Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen rehberler vasıtasıyla bölge hakkında bilgi alıyorlar.


Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, “Bayram tatili dolayısıyla vatandaşlarımız Aizonai Antik Kenti’ni, dünyanın ilk borsa binasını, Zeus Tapınağı’nı, Antik tiyatrolar ve daha bir çok yeri ziyaret ederek binlerce yıllık tarihi mekanları gezip bilgi aldılar. Aizonai Antik Kentimiz Türkiye ve Dünya turizmi için oldukça önem arz ediyor. Yabancı turistlerin ilgisi de son dönemde bölgeye artmaya başladı. Yeni yapılan tesisler bittiğinde bölge turizminin çok daha canlanacağına inanıyorum. Geçen yıllardaki bayram tatillerine göre bu yıl yaklaşık 3 misli daha fazla ziyaretçi aldık.diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:48
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