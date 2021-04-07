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Ekonomi Airbus ve THY teknik iş birliği yaptı
Ekonomi

Airbus ve THY teknik iş birliği yaptı

Airbus ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Türk Hava Yolları’nın A350 uçak filosu için uzun vadeli bir komponent onarım ve yedek desteği anlaşmasına imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:58:00 -
Airbus ve THY teknik iş birliği yaptı

Anlaşma kapsamında Airbus, A350 uçak komponentleri için onarım ve garantili yedek desteği sağlayacak, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin İstanbul’daki merkez üssünde acil ihtiyaçlar için komponentler bulunduracak. Airbus, bu sözleşme kapsamında ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde (EMEA) gelecekteki Uçuş Saati Bazlı Komponent Bakım Hizmetleri için Avrupa’daki mevcut komponent yedek varlığını A350 uçak komponentlerini kapsayacak şekilde genişletiyor. Türk Hava Yolları, Mart 2021’den itibaren Airbus’ın A350 uçağının orijinal ekipman üreticisi (OEM) bilgi ve uzmanlığından yararlanacak. Bu anlaşma, iki şirket arasındaki teknik hizmetler alanında daha fazla iş birliği olanakları sağlayacak.

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