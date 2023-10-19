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Teknoloji Airbus H125 helikopteriyle ihracat atılımı
Teknoloji

Airbus H125 helikopteriyle ihracat atılımı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 17:12:00 -
Airbus H125 helikopteriyle ihracat atılımı

Türk savunma sanayii firmalarından Volo Kompozit, Avrupalı üretici Airbus ile bir sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşme, H125 helikopterindeki yapısal parçaları kapsıyor.

Havacılık alanında kritik çözümler geliştiren Volo Kompozit, dünyanın en büyük savunma ve havacılık firmalarından olan Avrupalı Airbus ile bir sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşme, Airbus H125 helikopterlerinde Volo Kompozit üretimi yapısal parçaların kullanımını kapsıyor.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre; Volo Kompozit, sözleşme doğrultusunda 2027 yılına kadar yaklaşık 144 adet Airbus H125 Helikopteri yapısal parça üretimi gerçekleştirecek. Buna yönelik olarak ise kalifikasyon faaliyetlerinin, Ocak 2024’e kadar tamamlanması planlanıyor.

Türk savunma ve havacılık sanayii sektöründe de önemli bir iş payına sahip olan Volo Kompozit, Milli Muharip Uçak Programı kapsamında geliştirilen KAAN Savaş Uçağı’nın kanopisini üretti. Öte yandan şirket, birçok farklı projede yer alıyor.

H125 Helikopteri

Airbus H125, tek motorlu bir genel maksat helikopteridir. 2005 yılında AS350 B3 versiyonu, Everest Dağı’nda 8.850 metrede (29.035 feet) gerçekleştirilen en yüksek irtifaya iniş ve kalkış dünya rekorunu kırmıştır – bu unvan bugün hala korunmaktadır.

H125, yeni nesil çift dijital motor kontrol sistemi (FADEC) içeren yeni bir Safran Arriel 2D motoru ile güçlendirilmiş olup, otomatik başlatma dizileri ve bakım gerektirmeyen motor kullanımı için AS350 B3’ü tek bir bağımsız kontrol sistemi ile desteklemektedir. Bu modern motor daha yüksek güvenilirliğe ve daha düşük bakım maliyetlerine sahiptir ve bir Motor Veri Kaydedici ile donatılmıştır.
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H125, yolcu konforunu artıran yeni ve zarif bir kabin sunmaktadır. Çok yönlü düz zeminli kabini sayesinde H125, kamu hizmeti ve ağır yük taşımacılığından tıbbi tahliye, Arama ve Kurtarma, kolluk kuvvetleri ve yolcu taşımacılığına kadar her türlü görev için hızlı ve kolay bir şekilde yeniden yapılandırılabilir.

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