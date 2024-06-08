Air Cairo Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçuş başlattı!

Avrupa’nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında yer alan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, dünyanın turizm merkezlerini yeni rotalarla İstanbul’a bağlayarak küresel ağını genişletmeye devam ediyor.

Havalimanı’nın yeni iş birliği kapsamında Mısır merkezli havayolu şirketi Air Cairo, 6 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen’e (İSG) ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Su takı seremonisi ile karşılanan ilk Air Cairo uçağının yolcuları da terminalde çiçek ve çikolatalarla karşılandı.

Air Cairo, Kahire (CAI) İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) seferlerini 109 koltuk kapasiteli Embraer E-190 LR'yi kullanarak her perşembe ve pazar günü haftada 2 kez düzenleyecek. Havayolu şirketi önümüzdeki dönem uçuş frekansını haftada 5’e çıkarmayı hedefliyor.

Air Cairo, Pegasus ve Ajet’in Cairo-Sphinx (SPX) hattıyla birlikte Nile Air ve Air Arabia Egypt Cairo'dan (CAI) sonra İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire güzergahında faaliyet gösteren 5. havayolu şirketi oldu. Yeni uluslararası hizmetin yılın geri kalanında havalimanına ilave 13 bin yolcu ile katkıda bulunması bekleniyor.

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Air Cairo CAI hattı, 1979 yılından beri UNESCO Dünya Mirası listesi'nde bulunan Kahire ile tarih ve kültür zenginliğiyle ünlü bir diğer büyülü şehir İstanbul’un bağlarını güçlendirecek. Böylece Mısır’da turistlerin ilgi gösterdiği Kahire Müzesi, Piramitler bölgesi, Nil Irmağı çevresine ulaşım, Sabiha Gökçen’den daha kolay ve konforlu hale dönüşecek.

“Mısır’ın kapıda vize uygulaması yolcu sayısını yüzde 57 artırdı”

Air Cairo iş birliği ile ilgili açıklama yapan İSG CEO Vekili Kerem Maybek, "Geçen yıl Türkiye ve Mısır arasındaki stratejik iş birliği anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarına uygulanan kapıda vize imkanı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdi. Kapıda vize uygulaması havalimanımızdan Mısır'a olan uçuşlarda önemli bir artışa neden olurken Nisan 2023 rakamlarına kıyasla Nisan 2024'te Mısır’a aylık yolcu sayısı yüzde 57 artışla 35 binden 55 bine yükseldi. Bu rakamları Mısır'daki 8. hattımız olan Air Cairo ile birlikte daha da artırmayı hedefliyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak iki ülke arasındaki stratejik bağlantıları güçlendirmekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla ‘Şehrin Havalimanı’ olarak adlandırılan Sabiha Gökçen Havalimanı, 40 iç hat, 124 dış hat bağlantısı olmak üzere 52 ülkede toplam 164 destinasyona konforlu erişim sağlıyor.