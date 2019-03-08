Aileyi dinamitleyen 6284'e tepkiler dinmiyor!

Türkiye Aile Meclisleri, 6284 sayılı yasa gibi aile kurumun tehdit eden ve eşcinsel sapkınlığın önünü açan yasaların kaldırılması için Diyarbakır'da toplandı.

Aille kurumlarının altını adeta dinamitleyen 6284 sayılı yasa ve benzerleri için bugün ülke genelinde basın açıklaması ve dualar yapıldı.

Diyarbakır'da Hz.Süleyman Camii önünde toplanan bir grup, adaletten uzak bu yasayı protesto ederek dua etti.

İşte Eyüp Kaya tarafından okunan o dua:

ALLAH’IM

Bekar gençlerimize “Allahın emri, Peygamberin kavli” ile hayırlı evlilikler nasip eyle.

Mevcut ailelerimizi Avrupa sözleşmeleri ile hukuk sistemimize sirayet edip, ailelerimizi yıkan yasaların şerrinden koru Allah’ım. Bu yasarlın ıslah edildiği ve inanç ve kültürümüze uygun hale geldiği günleri bize göster Allah’ım.

Aile ocağımızda sevgi, muhabbet, ülfet peyda eyleyip, aile fertlerini her türlü şeytani fikir ve düşünceden muhafaza eyle,

Ailelerimizi yıkmak için birer katalizör gibi çalışan, AB destekli fonlarından proje alarak ailelerimizi dağıtmayı hedef edinen oluşumlardan Anadolu aile fertlerini muhafaza et, onları da darmadağın eyle Allah’ım.

ALLAH’IM

Aile ferleri olan “Dede-Nene/Anne-Baba/ Kardeş-Bacıları” birbirine sevdir, İnsanlarımızın aile terbiyesinden mahrum büyümesine müsaade etme,

Şu andaki mevcut ailelerimize;

Hz.Muhammed(as) ve Hedice tülkübranın mutlu evliliğini,

Hz.Yusuf ve Züleyha’nın sadakatını,

Hz.Ali ve Fatıma’nın vakarlı aile yapısını nasip eyle,

ALLAH’IM

Ailelerimize sohbet birliği, sofra birliği, seyahat birliği, secde birliğini nasip eyle.

Ya Rebbi bu mekan 629 yılında 27 sahabenin şahadeti pahasına şehrimize ve dahi Anadolu’ya vahyin sirayet ettiği bir yerdir. Bizler burayı kutsal biliyor ve bu şehit sahabelerin yüzü suyu hürmetine sana yalvarıyoruz, bu mübarek gönde ettiğimiz duaları kabul eyle,

Bu milleti bu memleketi ailesiz bırakma, evlerimizden anne şefkatini merhum etme, aile yapımız elden giderse geriye sığınacak bir ocağımız kalmaz, aile fertleri sokağa teslim olurlar, bu milletin fertlerini sokağın şerrinden muhafaza eyle Allah’ım.

Huzurlu, bereketli, selam ve dua ile motiftenmiş bir aile hayatını hepimize nasip ve müyesser eyle.

Allah rızası için El Fatiha.