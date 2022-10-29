‘Aile’ye karşı tehlikelere dur diyecekler!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Yürüyüşe 200’ün üzerinde derneğin katılım sağlayacağını belirten Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, “ Yürüyüşün amacı içeriden ve dışarıdan ailelere yapılan saldırı, hareketlere karşı koymaktır. Nesillerimize sahip çıkmak için bir araya geliyoruz. 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 13.30’da Ankara Hacı Bayram Camii önünden Melike Hatun Camii’ne yürüyeceğiz. Orada da basın açıklamaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Çocuklarımız tehdit altında

Anne babalar, sivil toplum ve kanaat öncülerine seslenen Mustafa Kır, “Biz Ankara Sivil Toplum Platformu ve destekçi kuruluşlarla birlikte aile kurumunu yıkma yönündeki hareketleri önlemek için sahaya çıkıyoruz. Tüm ailelerden de destekler bekliyoruz” dedi.

“Duruşumuzu sergileyeceğiz”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da, “Ahlakın korunması, namusun korunması ve topraklarımızın korunması ve huzuru için eşit ve gerekli gayreti daima gösterecektir. Lgbt veya benzeri gayri ahlaki tutumlara karşı da vakfımızın sessiz kalması düşünülemez. Gazilerimiz ve şehit ailelerimizle birlikte ülkemizin ve insanımızın lehine olan her çalışmanın gururlu bir ortağı olacağız. Bu defa Ankara Sivil Toplum platformunun koordinasyonunda ailemizi ve nefsimizi ifsad etme etme girişimlerine karşı duruşumuzu pazar günü sağlam duruşumuzu göstereceğiz” diye konuştu.