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Gündem Aileye anayasa kalkanına destek
Gündem

Aileye anayasa kalkanına destek

Küresel LGBT lobisinin her geçen gün dini, manevi değerleri ve aileyi yıpratmaya yönelik açıklamalar ve gösterilerle meşrulaştırmak için çaba harcarken, Türkiye olarak bunun önüne geçmenin taşları atılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 09:53:00 -
Aileye anayasa kalkanına destek

Konuya ilişkin Akit’e konuşan STK temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını olumlu bulduklarını söylediler.

Sonuna kadar arkasındayız

Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu: “Cumhurbaşkanımızın ‘Yeni Anayasa’ içerisinde aile kavramını da vurgulamasını sonuna kadar destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın aileye verdiği önem bizi sevindirmiştir. Aile konusunda detaylı bir düzenleme yapılması bugünümüze ve yarınlarımıza daha müreffeh bir toplum için şarttır. Bu konuda milletimizin duruşu nettir. Malum kişilere karşı yapılan yürüyüşler, açıklamalar bunun en büyük örnekleridir. Mil-Sen Konfederasyonu olarak bu konuda gereken desteği vermeye hazırız. Yapılacak değişikliğin sonuna kadar destekçisiyiz.”

Cumhurbaşkanımızın adımı önemli

Aile Mağdur Hakları Kurucu Başkanı İlhan Ergincan: “Son zamanlarda gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde LGBT lobilerinden İslam dinine, kutsallarımıza ve ailelerimize yönelik saldırıların artmıştır. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanımızın ‘Ailenin korunması’na yönelik adımların yeni anayasada yer alacağını açıklaması son zamanlarda giderek artan aile düşmanlığına karşı önemli bir adımdır. Türk aile yapısının korunmasına yönelik atılacak adımların her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı da belirtmek isterim.”

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Yorumlar

Vatandaş

Eskişehir Odunpazarı ptt kargo dan gelmesini beklediğim bir kargom adresim açık olmasına rağmen kendini bilmez ptt görevlisi dağıtıcı tarafından bilgim dışında kargomu kargomata bırakmış. Şimdi ara dur. Memurların kurumların bu başı boş halleri artık bitmeli. Sayın cumhurbaşkanımız müdahale etmeli memurlara kurumlara çeki düzen verilmeli. Milletin vergileriyle maaş alıp işini layıkıyla yapmayan atılmalı. Yer verdiğiniz için sizede teşekkür ederim.
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