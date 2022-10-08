Aileye anayasa kalkanına destek

Konuya ilişkin Akit’e konuşan STK temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını olumlu bulduklarını söylediler.

Sonuna kadar arkasındayız

Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu: “Cumhurbaşkanımızın ‘Yeni Anayasa’ içerisinde aile kavramını da vurgulamasını sonuna kadar destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın aileye verdiği önem bizi sevindirmiştir. Aile konusunda detaylı bir düzenleme yapılması bugünümüze ve yarınlarımıza daha müreffeh bir toplum için şarttır. Bu konuda milletimizin duruşu nettir. Malum kişilere karşı yapılan yürüyüşler, açıklamalar bunun en büyük örnekleridir. Mil-Sen Konfederasyonu olarak bu konuda gereken desteği vermeye hazırız. Yapılacak değişikliğin sonuna kadar destekçisiyiz.”

Cumhurbaşkanımızın adımı önemli

Aile Mağdur Hakları Kurucu Başkanı İlhan Ergincan: “Son zamanlarda gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde LGBT lobilerinden İslam dinine, kutsallarımıza ve ailelerimize yönelik saldırıların artmıştır. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanımızın ‘Ailenin korunması’na yönelik adımların yeni anayasada yer alacağını açıklaması son zamanlarda giderek artan aile düşmanlığına karşı önemli bir adımdır. Türk aile yapısının korunmasına yönelik atılacak adımların her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı da belirtmek isterim.”