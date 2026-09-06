Ailesi ulaşamayınca oğlu inşaata gitti! 56 yaşındaki adam ölü bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki Fikret Durna, merdiven bölümünde hareketsiz halde bulundu.
Mersin’in Tarsus ilçesinde yakınlarının haber alamadığı gece bekçisini aramak için cami inşaatına giden oğlu acı manzarayla karşılaştı.
Olay, Altaylılar Mahallesi 02109 Sokak üzerinde bulunan cami inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece bekçisi olarak çalışan Fikret Durna’ya, ailesi ulaşamayınca oğlu D.D. inşaata gitti. Oğlu, babasını inşaatın merdiven kısmında hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fikret Durna’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Durna’nın ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı ifade edildi.