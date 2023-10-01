‘Aileni ve Neslini Koru Sapkınlığa Dur De’ raflarda

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Gelecek nesillerimizi sapkın LGBT ve cinsiyetsiz bir toplumdan korumak amacıyla muhteşem bir eser kalem alındı. Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican’ın “Aileni ve Neslini Koru Sapkınlığa Dur De” eseri raflardaki yerini aldı. Küresel bir salgın olan ve LGBT propagandası ile çocuklarımızı ve gençlerimizi kölesi haline getiren sapkınlığa dur demek amacıyla yazılan eserde, Toplumsal cinsiyet eşitliğini süslü ifadelerle bizlere nasıl lanse edildiği anlatılıyor.

LGBT LOBİSİ TOPLUMUMUZU İFSAD ETME DERDİNDE

Kürşat Mican, “Aileni ve Neslini Koru Sapkınlığa Dur De” kitabı hakkında yaptığı açıklamada, “Ülkemiz, milletimiz dört koldan farklı renk ve biçimlerde şekillenen kültür ve ahlak emperyalizmine şiddetle maruz kalırken diğer taraftan küresel LGBT lobisi milletimizin kulağına hoş gelen terimlerle, toplumsal cinsiyet eşitliği, özgürlük, sevgi, hoşgörü, barış paravanı ile nesillerimizi ‘cinsiyetsizleştirmek’ istemektedir. Nesillerimizin zihinleri bulandırılıyor. Cazibeli argümanlarla eşcinsellik batağına sürükleniyor. Cinsiyet karmaşasına sevk ediliyor. Cinsiyet değiştirmek isteyen gençlerimizin sayısında da ciddi bir artış söz konusudur. Nesillerimiz gözlerimizin önünde dipsiz bir karanlığa, cinsel kaosa doğru itilmektedir” ifadelerini kullandı.



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