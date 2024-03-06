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Medya Ailemizle izleyeceğimiz diziler görmek istiyoruz
Medya

Ailemizle izleyeceğimiz diziler görmek istiyoruz

Yeniakit Publisher
2024-03-06 13:41:00 -
Ailemizle izleyeceğimiz diziler görmek istiyoruz

Televizyon Dizilerinde Kadın panelinin açılışında konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de özellikle dizi filmlerdeki şiddet sahnelerinin ortadan kaldırılması üzerine yoğun mesai yürüttüklerini söyledi.

Şahin, şöyle konuştu: "Yapımcıların kendi aralarındaki reyting rekabeti zaman zaman sınırları zorlamalarına sebep oluyor. Ancak şiddet sahneleri toplumda olağanlaşmaya, kadına yönelik insanlık dışı muamelelerin kanıksatılmasına sebep oluyor. Sanki kadına şiddet uygulamak normal bir şeymiş gibi bir algı ortaya çıkıyor. Son derece tehlikeli olan bu duruma yönelik günün sonunda yapımcılarımızın daha dikkatli olacakları yolunda izlenim edindik ve sözleri aldık. Toplumsal bilinçle bu temel sorunun ortadan kalkmasını arzu ediyoruz. Kadının gerçek anlamda değerini verileceği dizilerin olacağı ve ailelerimizle izleyebileceğimiz dizileri umut ediyorum."

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